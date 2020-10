Se hace pasar por chofer de Uber e intenta secuestrar a una mujer en Mérida

Una mujer de Mérida denunció en redes sociales de Yucatán que estuvo a punto de ser víctima de secuestro, luego de haber solicitado un servicio de transporte privado a través de la plataforma Uber.

De acuerdo con la mujer, la aplicación le notificó el modelo de auto y número de placas, pero cuando llegó el conductor del automóvil, las placas no coincidían con las que marcaba la aplicación de Uber en su cel.

Según la víctima, los hechos ocurrieron en el centro de Mérida.

La mujer señaló que no se subió pese a que el chofer le estaba diciendo que son placas diferentes, ya que el sistema de Uber no había actualizado sus placas, pero como no se subía, el conductor la insultó.

Luego de que el conductor se fue, pidió otro Uber y le comentó lo sucedido a su nuevo chofer, quien le dijo que la falla en el sistema no sucede, por lo que existía la posibilidad de que hayan intentado secuestrarla.

De hecho, el chofer le indicó que la aplicación está enviando códigos de verificación para que haya más seguridad con los usuarios, además de que los usuarios pueden proporcionar dicho código de verificación.

Piden verificar a choferes de Uber Mérida

La mujer comentó que los hechos ocurrieron en la calle 76, por el rumbo del barrio de Santiago ayer, por lo que pidió a la gente verificar las placas del automóvil, así como la identidad del chofer antes de subir.

Aunque no es la primera vez qaue sucede un caso similar a este, la realidad es que la gente debe tener más precaución a la hora de pasar por estas situaciones, ya que puede ser víctima de algún delito.

Pese al intento de secuestro, es de resatar que en Yucatán este delito está casi nulo, al menos así lo han indicado varias estadísticas proporcionadas por autoridades federales en recientes reportes.