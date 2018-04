Se entera que su pareja tiene un hijo y le destruye el auto en Mérida

Novia celosa en Mérida

En Mérida una mujer enfureció luego de ir a visitar a un antiguo enamorado y enterarse que no estaba y en su lugar apareció el hijo de éste, fue detenida después de enloquecer y romper a “cadenazos” el panorámico de una camioneta que estaba en el lugar, además de que agredió a las personas que intentaron detenerla.

El incidente ocurrió en la colonia San Marco Nocoh, al sur de Mérida, cuando Elizabeth Z., de 38 años de edad, llegó en una bicicleta a un predio habilitado como carpintería en Mérida, cuyo dueño es “Leo”, un antiguo enamorado, y se enteró que tenía un hijo de 22 años.

Montada en cólera y furiosa la mujer empezó a dar de golpes a una camioneta con una cadena que llevaba para asegurar su bicicleta. La mujer descargó su furia contra el parabrisas, cristales y medallón de una Ford Ranger, propiedad de Julio Domínguez, empleado del negocio en Mérida.

Tras todo el alboroto de la mujer se dio la información de que la camioneta que la mujer ‘vandalizo’ no era de su ex pareja, sino de un empleado del lugar que no tenía nada que ver con el problema.

Al observar que la mujer no paraba de destruir las cosas, el dueño de la camioneta deteriorada, fue quien llamó a la policía para detenerla y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) para que responda por los daños ocasionados, ya que también destruyó tres ventanas de la carpintería en Mérida.

Despechada en Mérida

Todo indica que la mujer “enloqueció” al enterarse que su enamorado de la juventud tenía un hijo de 22 años de edad y al parecer ella nunca fue puesta al tanto de lo que sucedía.

El ataque de celos de la mujer le dejó como resultado un problema legal debido a que la policía tuvo que intervenir para poder controlar la agresión, así como un fuerte desembolso económico para poder cubrir con los gastos que ocasiono tras ‘destrozar’ la camioneta de uno de los empleados.