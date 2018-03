Se enfrentan en el PRI motuleño

Intenta la ‘vieja guardia’ apoyar a polémico candidato que inició su precampaña hace 6 meses

Te puede interesar

A pesar de que para el Partido Re­volucionario Institucional (PRI), el municipio de Motul es consi­derado como uno de los priori­tarios para ganar en el 2018, to­do parece indicar que esa meta no será fácil, pues internamente existen diferencias entre los as­pirantes, lo que los aleja cada vez más de esa meta. Uno de los factores que ha des­quebrajado al PRI en Motul es el excesivo protagonismo y reparto de apoyos que viene realizando uno de los aspirantes, Mario Pe­raza Ramírez, quien a diario, des­de meses atrás, realiza reuniones con diversos grupos, tanto en la cabecera como en las comisarías, donde regala cosas, asume com­promisos que asegura cumplirá cuando llegue a la alcaldía. En su estructura, este adelan­tado tiene un grupo que maneje sus redes sociales y publicaciones en medios locales. Lo que intriga a sus posibles contendientes, así como ciuda­danos motuleños, es de dónde obtendrá recursos Mario Pera­za para realizar una precampaña anticipada, pues el único ingreso que se le conoce es su sueldo co­mo burócrata.Hay quienes aseguran que los re­cursos podrían provenir de las ganancias de la regularización de terrenos que realizó cuando fue director del Catastro estatal, es­pecíficamente en un caso donde se le involucró en el despojo de terrenos de playa en el municipio de Dzilam de Bravo. También, Mario Peraza fue acusado de cometer fraude, me­diante una asociación civil, con la cual ofrecía acciones de vivienda a nombre de la Sedatu, lo cual la propia dependencia federal des­mintió, exhibiendo e involucran­do en un caso más de corrupción al aspirante priísta de Motul. Para muchos tricolores, Pera­za tiene la ventaja en la carrera rumbo a la alcaldía, con el respal­do financiero de algún ‘padrino’ fuerte o directivos del PRI estatal, pues casi a diario realiza reunio­nes, entrega apoyos, e incluso se comenta que paga ‘contratos de difusión de obras’ mucho antes de las fechas autorizadas.Pero al parecer, los recursos se le empezaron a agotar a Mario Pera­za, quien últimamente comenzó a buscar aliados, tanto políticos como económicos, para seguir vi­gente en la carrera por la candida­tura a la alcaldía. Sin embargo, su pecado sería su vinculación con políticos de la ‘vieja guardia’ motuleña, como lo es Juan Centeno y Sánchez, quien ha sido tres veces alcalde, y quien sería uno de los principales pro­motores de su aspiración. A ello se le suma la mala refe­rencia de otros padrinos o aliados para buscar la alcaldía, como la ex candidata perdedora Ave María Falla Gómez, quien aunque inten­tó volver a sr candidata, ya no le alcanzó y brindará su apoyo a Pe­raza Ramírez a cambio de alguna posición, probablemente una re­giduría, así como el ex alcalde Ju­lián Pech Aguilar, recordado por los priistas como un presiden­te municipal soberbio y que no cumplió sus compromisos, ade­más de que impuso a su esposa, Ave María Falla, como candidata, con lo cual fracturó al PRI, con la consiguiente derrota que le dio al PAN el triunfo y poder recuperar la alcaldía motuleña. Así, aun cuando parezca que el PRI tiene una buena ‘caballada’ en Motul, la realidad sería otra, y por las indiferencias y falta de uni­dad de los diversos aspirantes, le estarían poniendo en bandeja de plata la continuidad del PAN en el Ayuntamiento de ese munici­pio, pues a pesar de que muchos aseguran que el actual alcalde pa­nista, Vicente Euán Andueza, fa­moso por los ‘huesitos con carne’ no ha trabajado bien, le alcanzaría para que su partido, Acción Na­cional repita en la admin