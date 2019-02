Se disparan los robos en el oriente y sur de Mérida; los delincuentes siguen libres

Colonias del oriente y el sur de la ciudad de Mérida se han visto afectadas por robos a comercios y a casas-habitación, donde en la mayoría de los casos dejan libres a los delincuentes por ser “robos pequeños”, denunciaron los vecinos de estas demarcaciones.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los reportes que se registran en el oriente de Mérida son de colonias como la Cortés Sarmiento, donde al día se tiene un registro en promedio de tres robos entre comercios y casas-habitación, lo que genera temor en vecinos.

Al día se reportan hasta tres robos en el oriente y sur de Mérida

Los incidentes ocurren luego de que los delincuentes asechan las casas que están cerradas o cuando salen los dueños, porque es ahí cuando aprovechan a entrar a robar televisores, computadoras portátiles, dinero en efectivo y alhajas.

En menos de 15 días en la colonia antes mencionada se ha tenido el registro de 10 robos a casa-habitación. Vecinos entrevistados al respecto comentaron que sospechan de una persona, un mismo vecino del lugar, a quien apodan “Negro”, ya que ha sido detenido varias veces por el delito de robo, pero días después sale por ser un delito menor.

Ante este problema, los afectados indicaron que si las autoridades no refuerzan la vigilancia, los vecinos empezarán a hacer justicia con su propia mano, porque están cansados que los amigos de lo ajeno hagan de las suyas sin un castigo de las autoridades, debido a que en la mayoría de los casos no proceden por ser delitos considerados no graves.

Como ejemplo de lo anterior, ayer domingo Wendy Cámara, de la colonia Vergel II en el oriente de Mérida denunció que salió a buscar a su mascota por la periferia de su hogar ya que el animal fue sustraído de su terraza. Durante su búsqueda, la mujer se enteró que varios perros han sido robados por la zona de Mérida.

El problema se da en varias partes

Molestos Los vecinos dijeron estar hartos de la situación, ya que las autoridades de seguridad no se dan abasto para frenar la ola de robos.

Afectados El problema se da en colonias del oriente como los Vergeles, así como San Antonio Kaua y Cortés Sarmiento, entre otras más.

Ylmar Pacheco