Se disparan los contagios de Covid-19 en Yucatán: hoy se reportan 176 nuevos casos

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que hoy 1 de enero de 2022, se reportaron 176 nuevos contagios de Covid-19 en el Estado, lo que demuestra que la tendencia de los nuevos casos va en aumento desde hace al menos tres días.

De los 176 nuevos casos de coronavirus, la dependencia estatal informó que 150 se diagnosticaron en Mérida, 11 en Kanasín, cinco en Tixkokob, mientras que un sólo caso se reportó en los municipios de Conkal, Hoctún, Motul, así como de Tizimín.

Yucatán ha experimentado una alza de contagios en los últimos días.

Asimismo, en el parte médico que se brindó hoy por parte de la SSY, se informó que sólo una persona murió por Covid-19 en Yucatán y correspondió a una mujer de 69 años de edad que no padecía enfermedades y que vivía en la capital yucateca.

En ese sentido, se detalló que en el Estado ya son seis mil 488 personas muertas a causa del coronavirus hasta el día de hoy 1 de enero y, en total, son 34 personas las que están hospitalizadas en diferentes nosocomios públicos y en aislamiento total.

Mérida, epicentro del Covid-19 en Yucatán

Mérida es la capital de Covid-19 en Yucatán.

En Mérida se han diagnosticado 47 mil 773 personas contagiadas de coronavirus, de las cuales 12 mil 338 viven en la zona norte, 11 mil 782 en la zona oriente, cuatro mil 676 en la zona centro, siete mil 373 en el sur, mientras que en la zona poniente, 11 mil 604.

De los 78 mil 178 pacientes que ya se contagiaron, 71 mil 067 ya se recuperaron, es decir, no presentan síntomas y no se pueden contagiar, lo que demuestra que las vacunas han ayudado a la población a que no se complique la enfermedad.

