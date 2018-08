Se derrumba casa antigua abandonada en Mérida

casa abandonada en Mérida

A pesar que autoridades municipales tienen conocimiento del derrumbe de un predio en el Barrio de San Sebastián, en la calle 74 por 71 y 73 del centro de Mérida, hasta la tarde del domingo los escombros siguieron ahí; en recorrido La Verdad se pudo constatar la falta de planeación y de recolección por parte del Ayuntamiento.

Vecinos señalaron a que desde hace más de tres años se pidió el apoyo de las autoridades de Mérida para evitar un percance mayor. “Les avisamos desde el 2015 y les marcamos desde la semana pasada, llamamos al ayuntamiento, porque se está cayendo la casa pero no son hicieron caso, y ayer (por el sábado) se calló la mitad; y ya mero se cae la otra parte de la casa, es un peligro”, señaló María Jesús Puc.

De igual forma, Javier Canché, vecino de la zona, explicó que esa casa tiene más de dos décadas de abandono, “creo que no está bien que el gobierno no haga nada, lo bueno es que no pasaba nadie por ahí y no había ningún carro, porque si no sería una tragedia”.

Hasta el momento autoridades municipales de Mérida no han dado respuesta a la problemática que acongoja a los vecinos del lugar.

Por su parte, autoridades municipales explicaron a que no tuvieron reporte sobre la problemática que a los vecinos incomoda.

Es de destacar que desde hace más de una administración municipal predios abandonados en Mérida están bajo “la lupa” sin que se haya multado a los dueños de los predios abandonados.

Pero vecinos del centro histórico han declarado la falta de apoyo por parte de autoridades de Mérida y del INAH para delimitar a quién corresponde la falta de prevención, ya que (reiteradamente) los predios son abandonados y son un peligro.

_Eduardo Uc