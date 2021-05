Se blindan transportistas de Yucatán ante cobros desmedidos

Las reformas realizadas en el 2019, a la Ley General de Hacienda, la Ley del Transporte y la Ley de Ingresos, todas de Yucatán, consideran que por lo menos alrededor de 134 millones de pesos en nuevos impuestos tendrían que ser cobrados en el 2020 tan solo a los transportistas de carga.

La vacuna masiva anti Covid-19 representa para los transportistas la esperanza definitiva para la recuperación de empleos

Sin embargo, la llegada de la pandemia de coronavirus y las manifestaciones en contra de estas cargas fiscales, consideradas además de ilegales, excesivas lograron que el gobierno de Mauricio Vila Dosal detuviera hasta ahora su cobro.

Y es que por cada maniobra realizada por el transporte de carga el impuesto varía de los 43 pesos para vehículos que antes no pagaban, hasta 1,700 pesos por vehículos de más de 20 toneladas.

¿Cuál es la situación actual en cuanto a los cobros de impuestos al transporte de carga?

A raíz del coronavirus el gobernador Mauricio Vila, puso pausa a estos cobros. Si estamos pagando, si estamos aportando a la hacienda pública, pero no lo que pretendía; sin embargo nuestro temor es que al reactivarse la economía, nos quieran cobrar del modo excesivo, dijo en entrevista exclusiva para La Verdad, Andrés Javier Alonso Poot, Secretario General de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), en Yucatán.

Manifestación por reformas a Leyes

Cuando tuvimos que manifestarnos en el Congreso Local por las reformas a las Leyes, recibimos el apoyo de transportistas de diferentes partes del país, porque también ellos traen su cargamento hacia el estado y también resultan y resultarán afectados con los cobros, y fue entonces que signamos un gran acuerdo que consiste básicamente en involucrarnos en la política de los estados, agregó.

Andrés Javier Alonso Poot, Secretario General de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas

Tan solo en Mérida hay 22 grupos de transportistas, algunos afiliados a la Croc y otros a la CTM además de la Amotac, y es un criterio casi similar en todas las agrupaciones que formando parte de la clase que toma las decisiones es como vamos a poder resolver las necesidades y problemas de nuestro sector, expuso Alonso Poot.

Actualmente Andrés Javier Alonso Poot es candidato a diputado local por el VIII distrito, abanderado por el Partido del Trabajo (PT). Este distrito comprende los municipios de Tetiz, Ucú, Kinchil, Hunucmá, Samajil, Umán, Kopomá, Chocholá y Abalá.

¿Cómo piensan enfrentar el cobro de más impuestos?

Somos gente de trabajo pero la falta de criterio del gobierno estatal nos obliga a involucrarnos en asuntos políticos y en este momento vamos bien porque tenemos buena participación de la gente, cada día se están sumando más ciudadanos, aseguró.

El tema de los cobros injustificados y excesivos para el transporte lo queremos solucionar como legisladores, pero además ofrecer el apoyo a la sociedad, pues también quienes radican en el octavo distrito están molestos con sus representantes populares y presidentes municipales quienes solo aparecen en campaña y jamás vuelven a regresar y a recibir a los electores.

¿Regresando al tema del transporte y los nuevos impuestos que espera cobrar el gobierno estatal, tenemos entendido que la zona céntrica de Mérida la cobran las dos instancias, es decir por un lado impuestos municipales y por el otro, los estatales?

El primer cuadro de la ciudad es administrado por el Ayuntamiento de Mérida y el segundo por la Hacienda Estatal. Obviamente estos impuestos se pagan en cajas

Sin embargo como en otros aspectos de la administración y pago de cargas fiscales, hay favoritismo, forma selectiva de quien sí y quien no paga, y como ejemplo las autoridades llegaron a acuerdos con las grandes empresas que tienen tráileres que ingresan con su mercancía al centro de la ciudad y llegaron a acuerdos con las autoridades.

Camiones de grandes empresas no pagan

Nosotros como independientes contratamos una empresa para que nos asesorará y realizará un censo a fin de comprobar cuántos camiones de grandes empresas ingresaban al estado y resulta que no pagaron ni siquiera el equivalente al 30% del número de camiones que ingresaban por lo tanto están mal organizados y además debería haber una logística para que al entrar o salir los transportistas puedan pagar sus derechos e impuestos para realizar su trabajo sin problema.

¿Es suficiente la infraestructura para el cobro de impuestos?

No, no hay puntos de cobro, sólo en la Secretaría de Seguridad Pública y para ir a pagar se vuelve un problema ya que no hay una central de carga en dónde se puede estacionar y uno vaya y realice el pago de este impuesto. Las autoridades deben dar la facilidad, porque queremos pagar, por ejemplo poner una ventanilla de cobro en Halachó, eso facilitaría mucho el pago para los transportistas y el cobro para las autoridades.

Integrantes de la directiva del transporte de carga Amotac, estuvieron en la redacción de La Verdad Noticias

Tenemos otro tema: si tú descarga va a ser en tres puntos diferentes dentro de la ciudad, necesitarás tres permisos, lo cual también se vuelve un problema porque se convierte en una mina de oro para las autoridades.

Falta logística para el cobro

Todo chofer de donde venga tiene como responsabilidad entregar la mercancía que transporta, pero al llegar aquí se ven en ese problema de los permisos; antes de la pandemia nos reunimos con el ingeniero Karam Espósitos (Movilidad) y le expusimos todas nuestras dudas y sin embargo nos propone el pago de un permiso anual pero lo peor del caso es que hay transportistas que sólo tienen dos viajes a la semana y sumado a esto el contratante paga los servicios a los 30, 60 y 90 días, entonces uno está financiando por trabajar y esa inversión va a regresar pero después de uno o dos meses y hasta tres meses y tampoco tenemos la seguridad que vamos a trabajar consecutivamente todos los días en un año, por eso no es viable que nos quieran cobrar en una sola exhibición anticipada los permisos de un año.

¿Qué esperan con la aplicación de la vacuna anti Covid-19?

Para nosotros es importante que cada día haya más gente vacunada. Sabemos que en esta semana se están vacunando a los docentes y a personal médico que se había quedado atrás y esperemos que cada día haya más gente vacunada, porque esto va ayudar a la reactivación de la economía.

En julio habrá vacaciones y pensábamos que la vacuna llegaría antes para tener una propaganda turística, porque los yucatecos acostumbran viajar a diferentes partes, pero creemos que no tendremos gran actividad turística en esta temporada vacacional.

En términos generales nos parece alentador el plan nacional de vacunación y esperemos que al cierre de año un 70% de la población ya esté vacunada para que podamos tener mayor actividad económica. Sólo nos queda confiar en lo que está haciendo el Gobierno ya que si nos comparamos con otros países estamos bien en cuestión de vacunación, es lenta pero está llegando la vacuna a todos los segmentos de la población.

