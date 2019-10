Se blinda el IMSS de Yucatán contra la influenza

Para evitar más casos de influenza, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se blinda contra la enfermedad, por lo que ya cuenta con 214 mil 170 vacunas contra la influenza para aplicar en las diferentes unidades médicas.

Se aplicarán más de 214 mil vacunas contra la influenza.

En esta temporada de otoño- invierno, es muy común el desarrollo de enfermedades estacionales como es la influenza por lo que el IMSS se blinda para combatirla. El seguro social está preparado para dar la atención adecuada a los derechohabiente, así lo manifiesta, Alejandro Sánchez Armas Alvelais, encargado del despacho de la delegación IMSS Yucatán.

El IMSS se encuentra blindado con vacunas contra la influenza.

El encargado del IMSS dijo que Yucatán se encuentra equipado con las vacunas de el tratamiento Oseltamivir, que es utilizado para combatir la influenza.

La vacuna está dirigida principalmente a niños de de 6 a 59 mese, adultos mayores a los 60 años de edad y personas con riesgo como son las mujeres embarazadas, personal de salud, pacientes que padecen asma, cardiopatías, VIH, cáncer y problemas renales crónicos.

Ya comenzó la #vacunación anti - #influenza dirigida a grupos de mayor riesgo. Acude a tu Unidad de Medicina Familiar u Hospital de Segundo Nivel. La vacuna es gratuita. pic.twitter.com/ywBxJNRDsg — IMSS (@Tu_IMSS) October 17, 2019

La temporada estacional inició el 15 de octubre y concluirá el 31 de marzo de 2020, por lo que la Secretaría de Salud de Yucatán, anunció la aplicación de 550 mil dosis de vacuna contra la influenza.

Los principales síntomas pueden variar de intensidad, los más comunes son fiebre alta, secreción nasal, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, tos, sensación de pesadez y cuerpo cortado.

Se recomienda acudir al médico ante los sintomas de influenza.

Comúnmente, los síntomas se presentan en los pacientes, dos días después de verse expuesto al virus de la influenza y dura menos de una semana, aunque en algunos casos se puede extender el periodo hasta dos semanas.

Cabe mencionar que en los menores de edad se puede presentar síntomas estomacales como diarreas y vómitos.

Los niños pueden verse vulnerables ante la influenza.

La influenza es comúnmente conocida como gripe, sin embargo no es lo mismo, ya que la influenza es una enfermedad infecciosa y de no tratarse de manera adecuada puede poner en riesgo la vida del paciente al presentar complicaciones. Es por eso que se recomienda a la población a no automedicarse y acudir al médico si presenta algún síntoma de influenza.

