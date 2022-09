Se asfixia en Yucatán por atragantarse durante concurso de comida

El pasado 16 de septiembre un hombre de 48 años perdió la vida en el municipio de Tinum, Yucatán, durante los festejos realizados en el marco del Día de la Independencia de México, luego de que se atragantara con una cucharada de pozole y un pedazo de pan que se metió a la boca rápidamente.

El sujeto identificado como Hugo Ismael U.C., oriundo de la cabecera municipal, se encontraba participando en un concurso anual organizado por el Ayuntamiento de Tinum, mismo que consiste en comer la mayor cantidad de platos de pozole en un determinado tiempo.

Ante la mirada y las risas de decenas de personas que se reunieron en la plaza principal, tres hombres y dos niños comían y comían grandes bocados de este platillo tradicional mexicano, que acompañaban con pan francés.

“Vamos a despejar el espacio para que tengan el aire suficiente”, expresó en el micrófono el conductor del concurso, mientras los participantes no paraban de comer sus platos de pozole que se pasaban con refresco de cola.

Los concursantes estaban reunidos de pie alrededor de una pequeña mesa de plástico, colocada en los bajos del palacio municipal.

“No lo hagan reír o se va a atragantar el compañero”, agregó momentos antes de la tragedia.

En un momento dado, Hugo dejó de comer y se llevó ambas manos al cuello. “Ya se le atoró en la garganta”, se escucha decir a una mujer que grabó un video del fatal concurso.

En las imágenes, se observa al yucateco, que vestía bermuda y playera blanca, intentando correr hacia el público mientras se está asfixiando, pero no logra dar más que tres pasos y se desploma ante todos los espectadores.

El hombre de 48 años cayó en seco y estrelló la cara contra el pavimento. A pesar de ser un concurso en el que se arriesga a los participantes a la asfixia, no se contaba con paramédicos que aplicaran las maniobras correspondientes para auxiliar al hoy occiso.

De inmediato, los organizadores llevaron a Hugo a un vehículo del municipio y se dirigieron al consultorio 24/7 de Uayma. Sin embargo, al llegar se encontraba cerrado y tuvieron que llevar al hombre inconsciente hasta Valladolid.

Ahí llegaron al Hospital General de la Secretaría de Salud (SSY), donde un médico en turno procedió a revisarlo de urgencia, pero solamente constató que se encontraba sin vida, pues ya tenía varios minutos sin poder respirar.

El empleado municipal que se encargó de trasladar al desafortunado participante dio aviso a las autoridades y al nosocomio llegaron elementos de la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Yucatán, para realizar las indagatorias correspondientes.

La esposa del occiso también fue avisada del trágico incidente, en el domicilio que habita ubicado en la calle 17 entre 28 y 30 de Tinum.

Sin protocolo de emergencia

El hombre se desvaneció frente a los espectadores del concurso

Cabe destacar que aunque la actividad formaba parte del programa organizado por el Ayuntamiento de Tinum, hasta el momento la comuna no ha dicho nada al respecto de la muerte del participante, ni tampoco si habrá alguna sanción en su contra.

Por otro lado, los asistentes criticaron la falta de actuar de los elementos de la Policía Municipal, que a pesar de estar presentes en el concurso realizando labores de vigilancia, no supieron actuar para intentar salvarle la vida a Hugo.

“Comer a velocidad pan y coca cola y sin que alguien sepa de primeros auxilios. ¿A quién se le ocurrió semejante estup%#z? Que lamentable”, escribió Victoria Can, en respuesta al video publicado en redes sociales.

“Lamentable! Aunque sea un curso de primeros auxilios al personal del ayuntamiento que organizó esto!!”, agregó Mayté Pech.

“Yo creo que a la autoridad le falta mucho para comenzar si el organizador de ese evento no tiene los primeros auxilios y en ese momento no le puedo dar un permiso para que haga dicho evento”, publicó Luis Euan.

¿Qué hacer en caso de asfixia?

Maniobra de Helmich puede ayudar a salvar vidas

Según la Secretaría de Salud del gobierno federal, la asfixia es una afección producida por falta de oxígeno debido a la obstrucción de las vías respiratorias, lo que impide que el aire llegue a los pulmones, dicha obstrucción puede ser externa o interna, siendo esta última causada por un objeto sólido que obstruye las vías respiratorias, como pueden ser los alimentos.

De las asfixias fatales que se registran al año, 40 por ciento ocurren en la casa, siendo el 66 por ciento de los afectados la población infantil, adolescente y adulta mayor.

Entre las recomendaciones emitidas por la dependencia federal, en caso de ser una asfixia con obstrucción incompleta, se encuentra el toser con fuerza para ayuda a la salida del sólido que impide respirar.

En caso de ser una obstrucción completa, se debe hablar de inmediato a los teléfonos de emergencia y mientras llegan los paramédicos, aplicar la maniobra de Heimlich, colocándose por detrás de la víctima, reclinarlo hacia adelante y rodearlo con los brazos.

Se debe colocar el puño cerrado cuatro dedos por encima de su ombligo, justo en la línea media del abdomen, colocar la otra mano sobre el puño y oprimir constantemente hasta lograr que escupe el objeto causante de la obstrucción.

En un bebé, recuéstelo boca abajo sobre su antebrazo y sobre la palma de su mano, con la cabeza más abajo que el tronco. Aplique cinco golpes distintos y separados, con fuerza, a la altura de los pulmones.

En el sentido contrario, se recomienda no dar palmadas en la espalda a las personas adultas, no hacer compresión abdominal en menores de un año, no intentar introducir los dedos para sacar el objeto, ni intentar que pase el causante de la obstrucción con líquidos u otros alimentos.

