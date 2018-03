Se agarran a machetazos 20 familiares en Yucatán

Tahdziú .- En el municipio de Tahdziú, cerca de las 9 de la noche una familia terminó su pelea a machetazos dejando como saldo una persona lesionada de gravedad.

Las partes involucradas deben acudir a la comandancia a declarar que ocurrió durante la pelea familiar.

Aurelio Cen Ek acabó con lesiones serias, luego de enfrentarse a Ponciano Puc Canul, ambos en estado de ebriedad. Al lugar de la pelea familiar llegó la Policía Municipal, pero no intervinieron pues eran cerca de 20 los familiares alterados y discutiendo. Bajo la excusa de que era un pleito familiar se retiraron del lugar y no intervinieron en el conflicto, la policía no estuvo a cargo del trasladado Cen Ek al hospital O’Horán de Mérida, aunque señalaron que el herido se encuentra delicado. La policía municipal no hizo declaraciones sobre la pelea familia, bajo el argumento de ‘los platos sucios se lavan en casa él mismo alcalde pidió tener discusión con la pelea y respetar a la familia.Varios casos de peleas entre familias, amigos, jóvenes y parejas se han reportado en el municipio debido a que las personas suelen abusar del alcohol y no existe vigilancia suficiente para evitar este tipo de actos violentos que pueden terminar en tragedia.