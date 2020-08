Sanitizan llantas y duermen en la cocina, para evitar Covid-19 en municipios

Desde que se detectó el primer caso de coronavirus han pasado 5 meses y solo tres municipios de Yucatán, de los 106, permanecen libres de la enfermedad.

Mucha gente de otras localidades se preguntan: qué medidas sanitarias han aplicado en Tadhziú, Cantamayec y Dzilam de Bravo para permanecer libres del Covid-19.

En los municipios de Yucatán, las plazas lucen vacías

En estos tres municipios, aunque saben que tiene la espada en sus cabezas, han aplicado sus propias medidas a las normas sanitarias ordenadas por las autoridades de salud.

Como ejemplo, para entrar a Cantamayec, los automóviles y camiones que transportan agua, gas o alimentos deben ser rociados de sanitizante en sus llantas.

En Dzilam de Bravo sanitizan espacios públicos, parque, mercado y hasta las llantas de los camiones que entran a la localidad

Además en esta localidad, aún sin casos, las autoridades municipales aplicaron una campaña de sanitización prácticamente en todo el pequeño pueblo.

Para evitar que las personas anden en las calles, las autoridades envían a las casas raciones de comida y agua.

Población en municipios de Yucatán es más obediente

En Tadhziú, población con menos de 5 mil habitantes en su mayoría pertenecientes a la etnia maya, han mostrado una obediencia sin par a la hora de acatar las medidas aplicadas por el gobierno estatal y federal.

Al uso de cubrebocas, la sana distancia y el quedarse en casa, los hombres jóvenes que salen a trabajar, al retornar a sus hogares prefieren dormir en las pequeñas cocinas, como medida preventiva.

En municipios de Yucatán, como Tadhziú creen que es más sano dormir en casas de paja

Los habitantes de Tadhziú creen que el dormir en las cocinas o cuartos de paja es más saludable al recircular el aire de manera natural, que en un cuarto de mampostería.

No obstante hay quienes afirman que no haber contraído coronavirus se debe a que en dichas localidades no hay “nada qué hacer, ni plazas o comercios para visitar”.

Otros aseguran que en el caso de Dzilam de Bravo, al ser un pequeño pueblo de pescadores y no haber otra actividad relevante que realizar, las familias se mantienen en sus casas, sin necesidad de insistencia.

_Rebeca González