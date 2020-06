Saña de CFE, corta luz en pandemia a miles de usuarios en Yucatán

Sin importarle el cierre obligado de negocios por la pandemia, ni el hacinamiento que provoca la crisis sanitaria en los hogares de personas que se han quedado sin trabajo, la CFE ha cortado el suministro eléctrico entre abril y los primeros 12 días de mayo, a 543 mil 128 usuarios por falta de pago, de los cuales 8 mil 899 son de Yucatán.

A nivel nacional los afectados suman 2 millones 88 mil 409 usuarios.

A pesar de la promesa de garantizar el suministro de energía eléctrica ante la contingencia del coronavirus COVID-19, en los 5 estados que integran el Mundo Maya los cortes de energía eléctrica reportados por la CFE suman 38 mil 737 usuarios.

De ese total, 8 mil 899 de Yucatán.

Rubén Cuevas Plancarte, encargado del despacho de la Dirección Corporativa de Administración de CFE y Luis Bravo, coordinador de Comunicación Corporativa de empresa, aseguraron que la CFE no haría ningún tipo de interrupción en el servicio eléctrico, aunque respecto al pago del servicio no habría condonación de pagos a personas físicas o morales, pues la contingencia no debía ser vista como un pretexto para dejar de saldar el servicio eléctrico.

Deuda por cobrar por 52 mil 516 millones de pesos

A solicitud expresa en transparencia, la empresa productiva del estado informó que tiene registrada a febrero de 2020, una deuda de 52 mil 516 millones 585 mil 114.96 pesos por la morosidad de usuarios en todo el país, lo mismo domésticos, industriales y comerciales.

Pero al hacer el desglose del porcentaje que corresponde a cada tipo de servicio...

CFE dio información errónea, pues según la Unidad de Transparencia, la morosidad por sector suma 143.43%.

La empresa señala que el mayor índice de morosidad, que equivale al 69.12% del total del adeudo, corresponde al sector doméstico, es decir, usuarios particulares.

La deuda que los usuarios de este tipo tendrían con la CFE asciende a 36 mil 299 millones, 463 mil 631.46 pesos.

El segundo mayor porcentaje de morosidad lo tiene el sector industrial, con 62.82%, equivalentes a 32 mil 990 millones, 918 mil 769.21 pesos.

Tan solo en estos dos rubros, la CFE ya ha acumulado 131.94% de la deuda total.

Respecto al sector comercial, reporta que les corresponde el 11.49%, equivalentes a 6 mil 34 millones 155 mil 629.70 pesos.

Considerando estas tres cifras, los pasivos suman 75 mil 324 millones 538 mil 30.37 pesos.

Cobros de hasta 100% a negocios cerrados

Al respecto, el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome), Michel Salum Francis, dijo que la CFE no está dispuesta a apoyar a los comerciantes y empresarios, desde el momento en que ignora que por instrucciones de las propias autoridades muchos negocios están cerrados y una gran cantidad de trabajadores han perdido sus empleos.

Recordó que la CFE informó a los empresarios, a través de correos electrónicos, que entre el 1 y 3 de mayo iba a tomar las lecturas de los medidores en los negocios, y les solicitó a los clientes que permitieran el paso del personal acreditado, porque en muchos casos los medidores se encuentran dentro de los locales.

Sin embargo, la compañia energética cobró al 100 por ciento el consumo de energía eléctrica a restaurantes, industrias, comercios y todo negocio que lleva sin actividades desde el pasado 20 de marzo.

“Tal como había anticipado la paraestatal, realizó la facturación tomando como base del consumo el bimestre anterior, cuando los negocios estuvieron trabajando de manera normal”.

Agregó que algunos cobros van de los 10 mil hasta los 70 mil pesos, según los primeros reportes de los comercios y empresas afectadas por la determinación de CFE de aplicar “estimados” y no medidas reales.

Redes sociales, mecanismo para protestar

Algunos dueños de negocios utilizaron las redes sociales para denunciar los cobros elevados por parte de la CFE. El empresario Carlos Cárdenas Cáceres denunció que recibió su factura de una de sus sucursales ubicada en Plaza Fiesta, con un cobro por nueve mil 725 pesos, del periodo del 5 de marzo al 5 de mayo del presente año.

“Sorprendente debido a que desde el 20 de marzo, en los inicios del Covid-19, reducimos nuestro horario laboral a la mitad y a partir del 1° de abril la plaza cerró de manera total y nosotros con ella, y fuera de reducir en más de la mitad como era de esperarse, tuvieron el descaro de aumentarme el importe a pagar”, denunció.

Indicó que como este caso, hay miles de negocios y pequeñas empresas en Yucatán que no podrán pagar esas facturas.