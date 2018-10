‘Salven a mi bebé’: Pide ayuda desesperada madre de 17 años en Mérida

La pequeña Gisela Alvarado, nació con atresia pulmonar de ventrículo derecho, la cual es una enfermedad poco común pues de 10 mil bebés que nacen en el mundo, uno puede tenerla. Ella es hija de Isabel Alvarado Can, de tan sólo de 17 años de edad y originaria de puerto Progreso.

“Mi bebe está luchando por su vida, pues tiene un problema del corazón y respiración a causa de una arteria tapada, el doctor dice que no es común que un bebe nazca así, además que la enfermedad no es detectable mientras esta en el vientre, por lo que se dieron cuenta a las pocas horas de nacida, llegó al O’Horan en estado crítico, no nos daban esperanzas de que viviera, pero el Dr. Abdiel la ha mantenido con el medicamento”, comentó la joven madre.

Dicho padecimiento es una forma de enfermedad cardíaca en la cual la válvula pulmonar no se forma de manera apropiada (cardiopatía congénita). La válvula pulmonar es una abertura en el lado derecho del corazón que regula el flujo de sangre desde el ventrículo derecho (cámara de bombeo del lado derecho) hacia los pulmones. En la atresia pulmonar, las valvas de la válvula fusionada forman una capa sólida de tejido donde debería estar la abertura de la válvula. Esto bloquea el flujo normal de sangre a los pulmones. Debido a este defecto, la sangre del lado derecho del corazón no puede viajar a los pulmones para ser oxigenada, por lo que la persona corre peligro de muerte.

Isabel recuerda que “al principio pensaron que había nacido con la mitad del corazón pero con los estudios vieron cual era el problema”.

La madre tuvo que ser intervenida en una cesaria para el nacimiento de la pequeña debido a que presentaba una preclamcia leve por ser adolescente, pero sin complicaciones, la pequeña fue trasladada a los cuneros y a las 4 horas de nacida, comenzaron a darse cuenta de los signos de la falta de oxígeno en la pequeña Gisela.

Al llegar al hospital en las primeras horas del lunes 9 de octubre, el cardiólogo pediatra la recibió y realizó los estudios necesarios, diagnosticando el mal congénito de atresia pulmonar de ventrículo derecho y procede a realizar el tratamiento necesario para salvar a la pequeña de tan solo 1 día de nacida en ese entonces.

“Le hicieron un estudio que se llama angiotomografia de corazón y coronales, que no se pudo hacer en el O’Horan, porque no tienen el equipo y mi papá se movió para que lo hicieran en el Centro Medico de las Américas (CMA) con costó 16 mil pesos, dinero que no teníamos, pues realmente el papá de mi bebe, no trabaja y mis padres son quienes nos está apoyando en todo”