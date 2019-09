Salud y educación derechos del pueblo de Yucatán: AMLO

En el tercer día de estancia en Yucatán, para una gira de trabajo en los Hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS Bienestar), el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó el lanzamiento de una convocatoria para reinsertar a los médicos jubilados a las plantillas de especialistas y con ello cumplir con uno de los cuatro compromisos en materia de salud de su gobierno: que no falte enfermeras, ni médicos especialistas en ningún hospital o centro de salud.

BOICOT

Durante el recorrido del sábado en el que dialogó con la comunidad del Hospital Rural de Oxkutzcab y del Hospital Rural de Maxcanú, López Obrador también denuncio públicamente que “tres empresas con influencias suministraban el 70 por ciento de todos los medicamentos al gobierno que costaban 90 mil millones de pesos”.

Dichas empresas –que no son laboratorios- quisieron hacer un boicot a su gobierno, al no entregar las medicinas que necesitan los niños con cáncer.

Esas distribuidoras “ahí están todavía queriendo jugar a las vencidas, diciendo que nos vamos a quedar sin medicinas, pero eso no va a ocurrir porque el gobierno de la 4T –dijo-, ha mandado a comprar las medicinas que se necesitan en laboratorios de Francia.

López obrador también habló del caso del Hospital de Ticul el cual fue abandonado sin concluir su construcción y equipamiento.

La empresa que dejó a medias, el hospital de Ticul, y otros tres hospitales más, abandonados en diferentes ciudades del país, puso una denuncia en contra del gobierno del estado de Yucatán, y exige 150 millones de pesos por supuestos daños, dio a conocer.

“Son muy buenos para demandar al gobierno, nada más les recuerdo que ya no es el mismo gobierno y ya no hay corrupción. Entonces, el dinero del presupuesto, el dinero del pueblo es sagrado, que no se están confiando, porque están queriendo cobrar por daños supuestamente, cuando ellos fueron los que dejaron en el abandono el hospital; que no estén soñando, eso no”, advirtió el presidente López Obrador.

CONVOCATORIA

Acerca de la convocatoria que dará a conocer el jefe del ejecutivo federal en una de las conferencias mañaneras, en los próximos días, explicó que hay muchos médicos que quieren ayudar en la transformación.

Hay unos que ya están retirados, jubilados, pero que tienen todavía mucha fortaleza física y experiencia, y quieren ayudar en la transformación de México y se les va a convocar, incluso a los que ya están jubilados para que establezcamos convenios especiales para que sigan recibiendo su jubilación, más compensaciones y que tengamos todos los médicos que necesitamos en el sector salud.

Vamos a hacer un censo, para ver cuántos médicos nos faltan en todo el sector salud y los que tenemos que contratar de médicos y enfermeras especialistas. Como en el caso de los hospitales de Yucatán en los que detectó la falta de médicos pediatras.

"Los que quieren participar en el programa, cuando menos que nos ayuden en estos cinco años, en este sexenio, para que podamos mejorar la salud”, dijo el presidente.

López Obrador compartió con el personal de los hospitales visitados en Oxcutzcab y Maxcanú un breve recorrido por la historia de la creación y evolución al citar que la atención a población abierta comenzó en 1979,con el IMSS-Coplamar, luego cambió de nombre a IMSS-Solidaridad, para después pasar al de IMSS-Progresa, más tarde a IMSS-Oportunidades, IMSS-Prospera y ahora IMSS-Bienestar, pero es el mismo programa, dijo.

AUMENTO SALARIAL

Por separado el director general del IMSS Bienestar Zoé Robledo, informó que a partir del último día de septiembre y en retroactivo a la primera quincena de septiembre, los médicos especialistas y de primer nivel del programa IMSS-Bienestar tendrán una compensación adicional.

En función del costo de la vida; la distancia entre el hospital y la capital del estado; el acceso a vías de comunicación y la inseguridad, porque médicos especialistas y de primer nivel no quieren ir a lugares que son peligrosos. Todo esto nos dio una fórmula y hoy aquí y en los otros hospitales de IMSSS-Bienestar en Yucatán habrá un incremento del 15 por ciento para médicos especialistas y de primer nivel a partir del último día de diciembre y a partir de ahora en lo subsiguiente.

También en reconocimiento de su trabajo, pero también como una medida para buscar que aquellos médicos que quizá están en algunos otros lugares, pediatras, por ejemplo, que pueden estar en Mérida, tengan un incentivo adicional y el privilegio de tratar a la gente más pobre, aquí en IMSS-Bienestar.

Finalmente el gobernador del estado Mauricio Vila Dosal, por su parte detalló las acciones que su gobierno lleva a cabo con el programa de “Médico a Domicilio” así como el apoyo que entrega a personas con discapacidad, especialmente niños y abuelos.

FRASES

“Yo todavía no estoy tan grande, pero no recuerdo a ningún presidente de la República que viniera a trabajar tres días seguidos a Yucatán, y eso se lo agradecemos y se los reconocemos, al presidente Andrés Manuel López Obrador”: Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán.

“Quienes tenemos algún encargo en materia de salud, tenemos el honor de contar con esa confianza por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no tenemos el derecho a fallar”: Zoé Robledo, Director General del IMSS.

“Me llevo muy bien con el ciudadano gobernador, para que quede eso también muy claro, que se oiga bien y que se oiga lejos, me llevo muy bien con Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y estamos trabajando de manera conjunta”: AMLO, presidente.