Salud, dinero y amor: los deseos en Yucatán para el 2023

Con la llegada del 2023 los yucatecos ven la oportunidad de un nuevo comienzo, por lo que expresaron a La Verdad Noticias cuáles son sus propósitos y lo que desean recibir para el próximo año.

Salud, trabajo, dinero, amor y unidad con su familia, son algunas de las peticiones que realizarán en punto de la media noche, cuando llegue el momento de comerse las 12 uvas que marcarán el final del 2022.

Propósitos para 2023

Calzones de colores para diferentes deseos

Diego Huchim recibirá al 2023 acompañado de su esposa y sus hijos, cenando una comida que preparar especialmente para la ocasión. Aunque no cree en el uso de algún color de ropa interior para que el año nuevo le conceda algo, sí tiene buenos deseos para sus seres queridos. “Espero que el próximo año nos de salud, felicidad y prosperidad, es lo que deseo para toda la familia”.

María Jesus Coronado acostumbra convivir con su familia y sus amigos para recibir el año nuevo y aunque no realizan algún ritual para atraer algo en específico, señaló que usará ropa interior amarilla y roja para atraer amor y dinero por montón. “Deseo que me vaya bien con mi familia, que todo salga bien este año, conseguir un trabajo mejor y que me vaya bien”.

Para Ariadne Silva el 2022 no fue un año sencillo, pues perdió a su padre y a una de sus tías por la pandemia de Covid-19, por lo que despedirá el año nuevo en compañía de sus seres queridos quemando el tradicional muñeco del “año viejo”, para dejar las penas en el pasado.

“Deseo trabajo y salud, que todos en mi familia tengan trabajo todo el año, que tengamos la posibilidad de ayudar a nuestros semejantes y mucha salud”, expresó la mujer que usará prendas amarillas para atraer el dinero.

Evangelina también se reunirá con su familia durante la noche del próximo sábado, en donde aprovechará para pedir por la salud y la unidad de cada uno. “Deseo que a mi familia cada vez le vaya mejor, que haya salud, que estemos unidos siempre, porque estamos unidos, pero me gustaría que siempre estemos así”, respondió la mujer, quien espera que el 2023 sea un año en el que también le vaya bien en el tema económico.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

Que se multiplique el amor

Porfirio desea más amor para su familia

Entre los propósitos de Porfirio Uc está primero el trabajo, pues aseguró que sin él no llega el dinero con el que se compra tanto la salud, como todo lo necesario para vivir cómodamente. Acompañado de su familia festejará la llegada del 2023, esperando que sea un año en el que se multiplique el amor que da y recibe de sus seres queridos. “No hace falta, pero que se incremente, que no se acabe el amor”, comentó.

Juan Carlos espera que durante el 2023 las cosas vayan bien en sus estudios para conseguir graduarse de la carrera de ingeniería en sistemas que estudia en el vecino estado de Quintana Roo. De visita en Mérida para pasar la navidad y el año nuevo en casa de sus tíos, expresó que la celebración se llevará a cabo con tranquilidad en casa, cenando con las personas a las que quiere.

“Yo elegiría el amarillo para el dinero, porque ahí va la situación pero faltan recursos, pero trabajando duro uno obtiene sus cosas”, mencionó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram