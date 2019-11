Salud de Yucatán llama a la población a vacunarse pero no hay vacunas contra la influenza

La información que ahora se difunde más velozmente por internet, alertó a Saida Carrillo Tun, habitante de Komchén con un embarazo de 16 semanas y a Romina Sánchez de 70 años de edad habitantes de Dzitya; ambas comisarías de Mérida en Yucatán.

Las dos mujeres, cada una por su lado, acudieron a sus Centros de Salud a solicitar la vacuna contra la influenza y el neumococo y las dos fueron informadas que no había vacunas, les tomaron sus nombres en unas libretas y les pidieron regresar la semana próxima “a ver si ya hay vacunas contra la influenza”.

A mí me pidieron mi número de celular –agrega Romina- pero yo no creo que me vayan a hablar para avisarme si llegaron las vacunas.