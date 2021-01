Salen las fotos donde Armando Manzanero pudo haberse contagiado de Covid-19

A 15 días del fallecimiento del cantautor yucateco Armando Manzanero por complicaciones de coronavirus, salieron las fotografías del festejo de su último cumpleaños en el estado de Oaxaca.

El cantante y compositor yucateco fue captado en su fiesta de cumpleaños con el uso incorrecto del cubrebocas

El compositor e intérprete de temas como “Adoro”, “Somos Novios”, entre otras canciones de fama mundial, falleció por un paro respiratorio la madrugada del 28 de diciembre de 2020.

Aunque en un principio las especulaciones apuntaron a que había contraído el Covid-19 en un evento para inaugurar el museo en honor del artista, fue su hijo quien causó revuelo con sus declaraciones.

El hijo del compositor lamentó en su momento el descuido del yucateco

En su explicación de cómo se contagió Manzanero de coronavirus, Juan Pablo –uno de sus hijos- habló de su impresión al ver las fotografías del festejo del cumpleaños del artista en Oaxaca:

“Y de repente veo la foto con 30 personas, sin cubrebocas, y digo: ‘qué cosa tan irresponsable’, se enfermó, a todos mis hermanos, todos los de ahí les dio Covid-19 y a mi jefe, pues lamentablemente, con diabetes, a sus 85, y con el riñón jodido… ¡vaya, la tristeza!

Le pedí a Dios que no se lo llevara en la plancha, que lo dejara llegar a su casa e irse en paz, pero es la voluntad de Dios”, habría expresado el único de sus hijos que ha seguido una carrera musical.

Manzanero no paraba en su casa

“Armando Manzanero era una persona muy inquieta. Yo le dije ‘oye pá’, no andes saliendo’. Y me dijo ‘es que si yo me quedo en casa me muero’, contó el hijo del cantante en declaraciones recogidas por La Verdad Noticias.

Y ahora a quince días de la muerte del prolífico cantante y autor de un sinfín de melodías románticas, han salido a la luz las fotografías del referido paseo en Oaxaca.

Al cantautor se le vió en un grupo de danzantes folclóricos, incluso toma la mano de una de las ejecutantes de la danza "Zancudos"

En algunas de las gráficas difundidas por una revista especializada en espectáculos se puede ver al compositor yucateco con un grupo de bailarines de la famosa danza de los zancudos del municipio de Santa Cruz, Xoxocotlán.

Ahora se sabe que fue en Santa Cruz, Xoxocotlán en la región de Los Valles de Oaxaca donde Manzanero festejó su cumpleaños número 85 el pasado 7 de diciembre.

