Sale a la luz un despido injustificado más, este del 2011

Después de 11 años y 8 meses el sr Jesús Antonio Chable Dzib, fue despedido injustamente del Centro de rehabilitación y educación especial Yucatán (Cree), lo peor es que fue si liquidación, esto fue desde el 2011 y hasta el día de hoy sigue luchando por su pago.

“Me despidieron injustificadamente al término de la administración de Ivonne Ortega, y hasta ahorita no he logrado recibir lo que me corresponde por más de 11 años y 8 meses. Ellos me sacaron en una camioneta, me llevaron al Dif y ahí me despidieron sin razón alguna, el licenciado albor me dijo que desde ese día ya no podría seguir trabajando en el CREE Yucatán, que había sido dado de baja”.

Demanda por despido injustificado para el Cree desde el 2011

Comenta que las autoridades locales nunca han hecho nada, y que el caso se ha mantenido asentado y nunca procedió, solo le dicen que llevaron el expediente a Veracruz y con la misma fue devuelto, después los llevaron con otros abogados y de ahí se ha quedado asentado.

“He sido barrendero por más de 27 años y considero injusto que a pesar de haberles dado gran parte de mi vida, no les importo por eso es injusto la forma en como me corresponden, si no me quieren finiquitar, pueden pensionarme, y asunto arreglado, pero simplemente no hacen nada y yo necesito respuesta porque no la he pasado bien desde el despido”.

Don Jesús comenta que he hecho la petición al gobierno, ha ido a Consejería Jurídica, a Atención Ciudadana como 10 veces, y no se le da respuesta, “creo que solo se burlan de mi porque ya son varias las autoridades que han prometido su ayuda pero hasta ahorita no he visto”.

“Me acerque al alcalde Renán Barrera para pedir apoyo y me lo han negado, en época de campaña me acerque a Mauricio Vila y hasta la fecha no he sido escuchado, por eso hoy hablo a la luz pública ya que las autoridades no nos escuchan”.

Chable Dzib comenta que busca recibir el dinero de su finiquito porque desde el despido le ha ido muy mal pues ya nadie le da trabajo con los 60 años que tiene, y ese dinero además de corresponderle dice seria sería un alivio para él y su hijo discapacitado, pues las medicinas son muy caras.

“En Conciliación y Arbitraje me dijeron que si no era una cantidad grande no tenía por qué pelear, que lo deje así, porque mi finiquito sería muy poco, pero ese dinero lo necesito porque a mis 60 años nadie me da trabajo, y ese dinero me ayudaría a subsistir y velar por mi hijo. Llevo 8 años peleando mi justa liquidación, no pido más de lo que merezco”.

Actualmente don Jesús cuenta con 60 años de edad, y tengo un hijo con discapacidad, que está postrado en cama y comenta que tampoco ha recibido apoyo por parte de las autoridades correspondientes para su hijo.

“Ya he suplicado en el Dif estatal que tengo un hijo discapacitado, mi hijo tiene un traumatismo craneoencefálico por un accidente que sufrió, ellos conocen mi situación pero no hacen nada al respecto, cuando estaban en campaña yo les apoyaba, soy militante del partido azul, siempre he participado en todos las elecciones a favor del PAN, y yo no sé porque no me ayudan” finalizó.