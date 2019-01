Sacan de circulación a 599 concesiones entregadas en el gobierno anterior

Cancela autoridades 599 concesiones entregadas en el gobierno anterior

Por diversas anomalías, pero principalmente por estar inactivas, el Gobierno del Estado revocó 593 concesiones de taxis y de 6 rutas de transporte urbano que no cumplían con la Ley estatal en la materia y que no prestaban el servicio autorizado a la población, por lo que la suspensión no representa ninguna afectación para los usuarios.

La titular de la Secretaría General de Gobierno de Yucatán, María Fritz Sierra y el director de la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey), Aref Karam Espósitos, informaron que las 593 concesiones de taxis cesadas fueron otorgadas durante la administración pasada, mientras que de las 6 rutas de transporte 4 son de vans y 2 de autobuses.

El director de la Comey señaló que esta decisión está sustentada en el artículo 44 fracción II de la Ley de Transporte del Estado y también hace valer los derechos de los ciudadanos en materia de movilidad estipulados en los artículos 74 y 77 de dicha normatividad.

Karam Espósitos reiteró en que la cancelación de las concesiones no afectará a los usuarios del transporte público, ya que la aplicación de dichas disposiciones legales busca hacer valer el Estado de Derecho para ofrecer a los ciudadanos un servicio seguro, regular, general y eficaz.

LAS IRREGULARIDADES

Los concesionarios de taxis no se presentaron dentro del término de 10 días hábiles para realizar la inspección de sus vehículos ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a fin de acreditar que cumplían con los requisitos para la prestación del servicio, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Transporte del Estado, explicó el funcionario.

Tampoco gestionaron ni obtuvieron las placas de circulación específicas del servicio público de transporte de pasajeros en un plazo máximo de 30 días. Aunado a lo anterior, se encontraron otras irregularidades, como la falta al artículo 54, ya que no gestionaron ni obtuvieron el certificado de capacidad, dimensiones y medidas que establece dicho estatuto, abundó.

Respecto a la revocación de las 6 rutas de transporte urbano, Karam Espósito dio a conocer que, durante la revisión y actualización del registro de vehículos de transporte, así como del padrón de concesiones, permisos, constancia y certificados se encontró que las involucradas tampoco ofrecían el servicio que se les autorizó.

Además, las empresas transportistas involucradas tampoco cumplieron con la obligación establecida en el artículo 35 fracción XI, que los ordena informar al Gobierno estatal el fin de sus operaciones en las rutas o zonas otorgadas, aseveró.

El Gobierno del Estado verificará que todos los concesionarios de transporte público cumplan con sus funciones. En el marco de la Ley mantendrá una permanente vigilancia para evitar que se repitan los supuestos que dieron pie a estas revocaciones, concluyó.