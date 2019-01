Sabucán, el sustituto de las bolsas en Yucatán

El sabucán es una opción para erradicar las bolsas de plástico en Yucatán, y aunque está hecho del mismo material, es reutilizable y evita un impacto fuerte al ecosistema. Además, apoyaría a la iniciativa de reforma a la Ley para la Gestión Integral de los Residuos en el Estado, la cual pretende eliminarlas paulatinamente, así como los popotes.

Claudia Chapa Cortés comentó a La Verdad que hace cinco años observó que el uso de las bolsas era desmedido y es por ello que decidió adoptar el “bulto de los yucatecos” y crear la campaña “Saca tu sabucán Yucatán”.

En un principio pensó ir al mercado y comprar 500 sabucanes para regalar en la puerta del súpermercado, pero pensó que no causaría gran impacto, así que hizo uso de las redes sociales y lanzó dicho proyecto que hasta la fecha, tiene siete mil seguidores en Facebook.

Recientemente, el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, firmó dicha iniciativa, y al respecto, la entrevistada comentó que: “Es maravilloso. Llevo años tratando que el Gobierno haga esto, pero igual no soy la única, somos un montón de gente y colectivos. ‘Saca tu sabucán Yucatán’ forma parte de una red ciudadana por la sustentabilidad, la cual aborda otros temas, y desde hace mucho hemos luchando con la política pública, pero no se podía legislar a nivel municipio”.

Agregó que se tiene qué aprovechar que se “puso de moda esto” y no dejar de pasar más tiempo.

“En el mundo ya hay países que legislaron la situación de las bolsas de plástico hace años, y México está atrasado en ello, sin embargo, hay estados que ya pasaron esa ley. Entonces a Yucatán ya le tocaba, porque si no íbamos a quedar rezagados en la materia; ahora que se está siguiendo la tendencia, se agradece, pero ya era justo y necesario”, manifestó la entrevistada.

Timidez por el sabucán

Los ciudadanos por alguna razón, les da pena utilizar el sabucán, sobre todo hombres, señaló Chapa Cortés. “Muchos lo relacionan con un bulto de mujer, cuando en realidad es una manera de transportar cosas. Si lo vemos muy prácticamente, sólo es eso, una mochila de mano”.

El sabucán está hecho de plástico, y aunque muchas personas critican eso, es un bandera para luchar contra el uso desmedido de bolsas de plástico de un solo uso; la campaña pretende que los ciudadanos reutilicen, pues “las que te dan en el súper se rompen, sobre todo las “chiquitas transparentes” que sirven para frutas y verduras, y son las peores.

¿Qué pasará si se elimina las bolsas?

Aunque no sabe cuál es la estrategia del Gobierno del Estado, pues debe de haber una, indicó la entrevistada que hay mucha gente que se pregunta qué va a utilizar si no tienen sabucán o alguna bolsa reciclable.

“Las autoridades tendrán que proveer hasta cierto punto, algún tipo de bolsa para los ciudadanos. No sé, tal vez con algún tipo de canje con algo, pero definitivamente, hace 60 años no existían y pues, ¿cómo lo hacían nuestros abuelos o papás? Tampoco había la costumbre de comprar demasiadas cosas y antes se iba al mercado. Los hábitos han cambiado mucho”, mencionó Chapa Cortés en la Redacción de La Verdad.

Agregó que cada vez se compran cosas que no se necesitan y por ello se está generando más basura y más residuos. “Creo que este problema es muy grave y la gente piensa que tirando la basura en su lugar es suficiente, pero no desaparece mágicamente. Se va a un relleno sanitario y va a llegar a un punto que éste ya no aguante. Está en nosotros los ciudadanos a cambiar y creo que estrategias como el uso de sabucán, te va hacer pensar dos veces, si es necesario usar las bolsas de plástico”, explicó.



Unicel, otro problema que hay que atacar

El unicel o poliestireno expandido es otro material dañino para el planeta y que debería desaparecer; actualmente se utiliza en restaurantes en forma de platos, vasos y hasta cubiertos y, hasta cierto punto, es más económico.

“Es indispensable regularlo, el consumidor tiene que pedir que no quiere platos ni cubiertos de plástico, sino uno que se lave. Pero en medida que no demandemos esto, el restaurante no va a cambiar, es un círculo vicioso”

