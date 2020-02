Sabucán Express celebra un año en Yucatán y nada le envidia a Uber Eats, Rappi y SinDelantal

En Tixkokob, municipio que está a 22 kilómetros de Mérida, existe un modelo de negocio similar a Uber Eats, SinDelantal y Rappi, pero entre las cosas que lo distingue de las transnacionales es su nombre: Sabucán Express.

Al igual que Rappi, Uber Eats y SinDelantal, también entrega en motocicletas (como lo hacen estas plataformas) desayunos, almuerzos y cenas, pero el “plus” de Sabucán Express es que entrega todo tipo de productos.

Y cuando hablamos de todo tipo de productos, hablamos desde un peso de agujas, juguetes sexuales y motocicletas, algo que Uber Eats, Rappi y SinDelantal no hacen, por lo que se puede decir que no les envidia nada.

Sabucán Express celebra un año en Yucatán este 6 de febrero.

Debido a que entregan de todo, la gente de Tixkokob le ha dado su confianza a este modelo de negocio que inició Melchor Alexis Montero Campos, dueño y fundador, quien dijo que gracias a la gente, su negocio cumplirá un año.

De hecho, el primer aniversario de Sabucán Express es este 6 de febrero, el cual lo celebrará rifando y regalando productos que darán algunos negocios que tiene exclusividad con esta marca 100 por ciento yucateca.

En entrevista telefónica para La Verdad, Melchor comenta que lo que más le enorgullece es la confianza que la gente ha depositado en su negocio, lo cual cree que ha sido la clave para que Sabucán Express cumpla un año.

Esa confianza de la que hablaba, se refleja en un caso bastante particular, donde un señor de Ticul le pidió que comprara una motocicleta en el municipio de Muxupip, la cual iría a buscar a través de una tercera persona.

“Nos dio los datos y el número del chavo que le estaba vendiendo la motocicleta, me depositó el dinero y fuimos por la motocicleta a Muxupip. La trajimos a mi casa y otra persona la llevó a Ticul”, cuenta Melchor por teléfono.

Sabucán Express celebra 1 año en Yucatán con regalos

Sin embargo la confianza de la gente a su negocio no termina allá y él mismo lo presume: “Tengo un cliente que me pide sacar dinero del banco. Me da su tarjeta y su nip, voy al cajero, saco el dinero y se lo llevo a su casa”.

Para premiar la confianza que la gente ha depositado en Sabucán Express, del 3 al 7 de febrero estarán regalado y rifando todo tipo de productos, cuyas dinámicas que se realizarán a través de su página de Facebook.

Del 3 al 7 de febrero, Sabucán Express estará dando regalos a sus clientes para festejar un año.

Participarán panaderías y restaurantes, así como todos los negocios que son exclusivos de Sabucán Express y para poder participar en las rifas y regalos, lo único que debes hacer es realizar un pedido del 3 al 7 de febrero.

“Todas las personas que pidan del 3 al 7 de febrero serán tomadas en cuenta para las dinámicas en las rifas que se realizarán en redes sociales; los regalos han sido pensados para nuestros clientes”, comenta Melchor.

