Sabiduría de los mayas deja de interesar a los jóvenes en Yucatán

Originario del municipio yucateco de Tahmek, el sacerdote Tiburcio Can May, conocido como Yaxnik, recalcó en entrevista con La Verdad Noticias, la importancia de preservar el conocimiento ancestral de la cultura maya, ante el desinterés de las juventudes hacia este conocimiento, debido al avance de la tecnología y las nuevas modas.

¿Dónde adquirió sus conocimientos?

Todo esto se lo aprendí a mi difunto abuelo, él me enseñó a ser un guía espiritual maya, como un chamán, más o menos, porque desde muy pequeño yo andaba con él y veía cómo hacía sus trabajos, cómo preparaba todo y por eso me he dedicado desde hace tiempo a realizar rituales mayas.

¿De qué se tratan estos rituales?

Esto se trata de conectarte con el universo, con la madre tierra, con nuestra madre naturaleza, pedirle a los cuatro rumbos las bendiciones para milpas, para cosechar, para entrar a una gruta, para todo eso que tienes que pedir permiso, porque tú vas al monte y tiene dueño, vas a un cenote o una cueva y también tiene dueño, por eso los vigilan los guardianes.

¿Qué pasa si uno no guarda este respeto?

Las grutas, las cuevas y los cenotes tienen aire, si uno entra sin permiso podría por ejemplo cargar un mal aire, que te pueden dar calentura, dolores de cabeza, dolor de estómago, ves cosas que no existen, escuchas cosas que no existen, muchas enfermedades puede causar el no pedir permiso.

Sacerdote maya acusa al avance de la tecnología y las nuevas modas, de desplazar a la identidad del pueblo maya

¿Qué opina usted sobre esta herencia ancestral?

Es algo muy bonito, muy lindo que debe de preservarse, nunca debe de morir, siempre debe estar presente en cualquier evento, siempre hay que hacerlo cuando haya oportunidad, porque siempre es necesario pedirle a los dioses, a las deidades y a los guardianes, que nos mantengan seguros y protegidos.

¿Seguirá de generación en generación?

Ahora lo que estoy observando en las nuevas generaciones, es que no están nada interesados por obtener estos conocimientos, porque avanza la tecnología, avanza la industria, avanza la medicina y llegan otras modas, entonces la identidad maya está quedando rezagada o como un producto de turismo, porque hay gente que no quiere aprender ni la lengua.

¿Tiburcio Can le está enseñando su saber a alguien más?

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Hasta el momento ninguno de mis hijos se ve interesado en adquirir este conocimiento, no veo que les guste, nada más al más chico de pronto veo que le medio interesa, pero sí me gustaría poder enseñarles, transmitirles todo este saber, para que principalmente no le falten nunca al respeto a la tierra, a nuestro planeta o al universo.

¿Qué mensaje le envía a estas juventudes?

Que no tengan vergüenza de su raza, que no tengan vergüenza de su cultura, de su origen, porque nosotros venimos de los mayas, una raza superior a todas y mundialmente reconocida, descubridores del cero, constructores de grandes pirámides, astrónomos por afición, creadores del calendario maya y matemáticos para calcular los equinoccios y solsticios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!