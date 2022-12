SSP de Yucatán “desaparece” momentáneamente a un joven en Mérida

Horas de desesperación vivió la familia del joven Ricardo Emmanuel Jiménez González, quien se mantuvo incomunicado debido a que policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo detuvieron sin ninguna razón.

Fue durante la noche del domingo cuando el aluminiero volvía del trabajo a bordo de su bicicleta sobre la avenida Itzáes, ubicada al poniente de Mérida, cargando su mochila llena de las herramientas que usa para laborar.

Ricardo Jiménez Vallejos, padre del joven desaparecido, indicó que su hijo se dirigía a su casa, en la calle 47 del centro de la ciudad, pero cerca de las 21:30 horas, al llegar a la altura de la funeraria Luz del Cielo, dejó de reportarse.

El señor Ricardo Jiménez compartió a través de sus redes sociales una publicación para que lo ayuden a encontrar a su hijo, quien viajaba a bordo de una bicicleta de color rojo.

Al darse cuenta que no llegaba, comenzaron la búsqueda de Ricardo por las calles del rumbo, pero no pudieron localizarlo. Fueron a los separos de la SSP, a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) y hasta el Hospital “Dr. Augustín O’Horán”, donde les dijeron que no sabían nada de alguien con ese nombre o sus características.

“Tememos que los mismos que lo detuvieron lo hayan estropeado y dejado tirado en algún lugar, no sería nada nuevo”, escribió

.La publicación se compartió rápidamente y usuarios de la red social escribieron mensajes de apoyo hacia la familia de Ricardo Emmanuel.

Cuatro horas más tarde, Jiménez Vallejos compartió otra publicación en la que aseguró que ya habían dejado “en libertad” a su hijo, “en vista de no haberle encontrado culpa de nada”, pero aún así lo llevarían a una valoración médica.

“Emmanuel ya está en casa. Gracias a todos los que colaboraron de algún modo. Esta sano”, abundó en una tercera publicación.

Detención sin motivo

Ricardo Emmanuel se dirigía a casa después del trabajo

En entrevista con La Verdad Noticias, Jiménez Vallejos confirmó que su hijo fue detenido por elementos de la Policía Estatal que lo vieron “sospechoso” al circular con su bicicleta sobre la transitada avenida.

Los agentes le dijeron que se trataba de una revisión de rutina y posteriormente lo abordaron a una unidad, sin explicar el delito que había cometido.

La familia de Ricardo Emmanuel abrió una carpeta de investigación por su extravío y analiza la posibilidad de interponer una denuncia por desaparición forzada, así como una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey).

Cabe destacar que según el informa de “Intolerancia Selectiva: historias de detención arbitraria y abuso policial en Yucatán”, publicado por la organización Elementa DDHH, de 2008 a mediados de 2022 la Codhey recibió un total de 2 mil 83 quejas por detenciones arbitrarias, promediando 150 por año.

Como resultado de estas quejas interpuestas, por lo menos en los últimos cuatro años se han emitido 41 recomendaciones de la Codhey hacia la SSP, correspondiendo 12 al 2019, 13 al 2020, 13 al 2021 y tres hasta la primera mitad del año actual.

