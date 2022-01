SCJN resolverá amparo contra rechazo al matrimonio igualitario en Yucatán

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolverá este miércoles el amparo contra el Congreso del Estado, presentado por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (CPTFY), para la aprobación del matrimonio igualitario.

A través de un comunicado compartido a La Verdad Noticias, el equipo de la organización Indignación, señaló que aunque la unión matrimonial entre parejas del mismo sexo fue aprobada durante el 2021, aún queda camino por recorrer en el Estado, para reconocer de manera plena las garantías individuales de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+.

El mensaje recordó que la lucha por el matrimonio igualitario en Yucatán inició desde julio del 2009, tras la aprobación de los legisladores locales por modificar la Constitución Política de Yucatán, prohibiendo las uniones entre personas del mismo sexo.

Rechazo en secreto

El matrimonio igualitario se aprobó en Yucatán el 25 de agosto del 2021, pero aún falta modificar leyes secundarias

Movilizaciones y presión social llevaron a los integrantes del Congreso del Estado a discutir la aprobación del matrimonio igualitario en pleno, sin embargo, el 10 de abril de 2019, mediante una votación secreta, los diputados rechazaron la iniciativa con 15 votos en contra y nueve a favor.

Debido a lo anterior, 13 días después de la votación por cédula, el CPTFY presentó dos amparos, uno por la negativa del Poder Legislativo para aprobar el mandato de la SCJN para aprobar el matrimonio igualitario a nivel nacional y otro contra la secrecía con la que se había llegado a esta conclusión.

En julio de 2019 los integrantes de la LXII Legislatura de Yucatán volvieron a rechazar el matrimonio igualitario a través de otra votación secreta, por lo que el 5 de agosto del mismo año, las organizaciones UNASSE, Artículo 19 y el CPTFY presentaron un tercer amparo, además del presentado por la comunidad LGBTTTIQ+, de manera posterior.

Dos años más tarde, el 18 de agosto de 2021, la SCJN aprobó los dos amparos presentados en agosto del 2019, contra el Congreso del Estado por la votación secreta, factor que presionó a los diputados locales, a aprobar dicha iniciativa por mayoría, con un pleno cerrado al público, pero mediante una votación abierta.

A pesar de la aprobación al matrimonio igualitario, sucedida el pasado 25 de agosto en el Recinto del Poder Legislativo de Yucatán, para modificar la Constitución local de Yucatán, no se modificó el Código de Familia, por lo que las personas que integran la comunidad LGBTTTIQ+, aún no pueden acceder a este derecho en la entidad, si no es a través de recursos legales como los amparos.

Indignación, UNASSE y el CPTFY esperan que con la resolución que tome la SCJN, acerca del amparo presentado en abril del 2019, los integrantes de la LXIII Legislatura reciban el mensaje para incidir en la reforma a dicho Código, que aún vulnera los derechos de todas las personas en Yucatán.

