SAT multará con 15 mil pesos en Yucatán

Servicio de Administración Tributaria hace un llamado a los 130 mil contribuyentes de la entidad obligados a emitir facturas para evitar las malas prácticas detectadas en lo que va de enero a la fecha, una vez que entró en vigor la obligatoriedad de la factura 3.3, ya que podrían ser sancionados con multas de 15 mil pesos, informó al Diario La Verdad de Yucatán el delegado Jesús Duarte Bórquez.

¿Cómo se detectaron esas irregularidades, cuántas son y en qué consisten?

Básicamente son 10 los casos detectados a nivel nacional, de ahí que la oficina central del SAT haya impulsado esta campaña para dar a conocer en qué consisten. La autoridad sugiere que todos los contribuyentes las tomen en cuenta, a fin de que puedan deducir impuestos sin problemas, así como proteger sus datos personales.

¿Es normal que el emisor de la factura solicite el domicilio del cliente?

No. Pedir datos distintos al RFC para emitir la factura es la primera irregularidad detectada. El SAT descubrió que algunos emisores solicitan información como el domicilio de los contribuyentes, sin embargo, en la expedición de la nueva factura 3.3, el único dato necesario es el Registro Federal de Contribuyentes. Si te exigen cualquier otra información, debes denuncia al emisor en el portal del SAT.

¿Es legal que el emisor pida un correo electrónico para el envío de la factura?

Tampoco, ya que exigir el correo electrónico para darte factura es opcional, más no obligatorio. Si deseas verificar en tiempo real que la factura te llegó, puedes hacerlo a través del portal del SAT con tu RFC y contraseña.

¿Es legal que en algunos negocios ofrezcan el precio de sus productos con y sin factura?

Esta es otra de las razones que quedaron al descubierto y resulta ilegal subir el precio del producto o servicio si pides factura. Algunos negocios acostumbran incrementar un porcentaje si el contribuyente pide la factura, sin embargo, el SAT aclara que el precio de los productos y servicios siempre debe incluir el IVA sin importar si se solicita la factura o no.

¿Qué sucede cuando un negocio te dice que puedes imprimir la factura ingresando a su portal?

Obligarte a facturar en el portal del negocio, también es una anomalía y seguramente ya le ha sucedido a muchas personas que piden su factura y les dicen que la tienen que solicitar por internet en el portal del negocio al que le compran. Según el SAT, todos los emisores están obligados a entregar la factura en el establecimiento, a menos de que el cliente prefiera hacerlo por internet.

¿Está bien que algunos negocios nieguen la factura por no pedirla en el momento de realizar la compra de algún producto o servicio?

Negarte la factura porque no la pediste en el momento de la compra es una práctica muy común y (¡sorpresa!) no está permitido. La autoridad fiscal asegura que la factura puede emitirse en cualquier momento mientras se haga dentro del mismo año fiscal. Es decir que la puede solicitar no solo en la siguiente semana de tu compra, ni hasta el vencimiento del mes en curso, sino en todo el año y eso es legal, porque es un derecho del contribuyente.

¿Qué sucede si en la factura aparece una forma de pago diferente. Es decir, si pague en efectivo y aparece que pagué con cheque, cómo me afecta?

Registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrarla sin que esté pagada es ilegal, ya que debe notificarse cuando se realice. En cuanto a cómo te afecta es porque en tu contabilidad no habrá concordancia. Digamos como ejemplo, cómo van a registrar tu pago con cheque si no los manejas?

¿Por qué en algunos negocios preguntan cuál es el uso que se le va a dar a la factura?

También eso cae en ilegalidad, ya que no pueden obligarte a indicar el uso que le darás a la factura. Si el receptor no proporciona este campo se deberá usar la clave “P01 Por definir”. La factura puede ser utilizada en varios casos, pero el más común es para efectos de tu contabilidad o en lo general, para comprobar que eres el propietario de algún bien adquirido.

¿Es normal que me nieguen una factura si realicé la compra en efectivo?

De ninguna manera, negarte la factura porque pagaste en efectivo es una infracción. Siempre deben darte tu factura sin importar la forma de pago que hayas utilizado.

¿Qué sucede si me niegan la factura porque mi compra va a ser en pagos en parcialidades?

Ahí cometen un error, ya que no emitir la factura cuando se reciben pagos por anticipos está contemplado como infracción a la ley, debido a que todos los “abonos” también deben facturarse.

¿Y en el peor de los casos, qué sucede cuando de plano el negocio o la empresa decide simplemente no emitir factura?

Con base en los lineamientos del Servicio de Administración Tributaria ningún contribuyente, cámara o asociación tiene convenio con la autoridad para no emitir facturas, por lo tanto no hacerlo puede ser motivo de infracciones o incluso de la clausura de establecimientos.

¿Cuál es la sanción que recibe el infractor?

La penalización es económica y consta de 15 mil pesos, por lo que para nadie es conveniente.

¿Ya se ha multado a alguna empresa en Yucatán?

No hasta el momento. La política del SAT es preventiva, primero emprendimos esta campaña de sensibilización para que los emisores de facturas sepan en qué consisten las sanciones y bajo qué términos se estipula el delito.

¿Cómo se puede denunciar a un negocio que haya incurrido en cualquiera de estas diez prácticas indebidas?

La recomendación es ingresar al portal del SAT y en la pestaña que dice denuncias anotar la anomalía y los datos de la empresa o negocio. Un representante del SAT acudirá a levantar la sanción, ya que nuestra labor es que se respeten los derechos de los usuarios.