SAT dice rotundo no a la prórroga

Sólo el 28 por ciento de los contribuyentes obligados a facturar han adoptado la nueva versión 3.3; el restante 72 por ciento tendrá que asumir las consecuencias

‘EN MÉRIDA, MÁXIMO EL 10 POR CIENTO DE LOS MICROEMPRESARIOS ESTÁN LISTOS PARA MUDARSE A LA NUEVA VERSIÓN’. JOSÉ MANUEL LÓPEZ CAMPOS, Secretario general de la Concanaco.

Te puede interesar

El Administrador general de Servicios al contribuyente del SAT, Adrián Guaneros Tapia, rechazó tajantemente la solicitud de los empresarios para que se posponga la facturación electrónica con la versión 3.3, que será obligatoria a partir del 1 de diciembre y advirtió que por tratarse de un tema técnico y no de carácter legislativo, la intervención de los diputados federales resultaría en vano. En reunión celebrada ayer con más de 500 empresarios yucatecos el representante del organismo tributario federal aseveró que la transición a la versión 3.3 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) será de lo más ligera posible para los pagadores de impuestos, por lo que en lugar de apresurar las sanciones a los incumplidos optarán por acompañarlos brindándoles asesoría. Durante su visita a la entidad para reunirse con socios de la Canaco local y del sureste, subrayó que no habrá prórroga para la entrada en vigor obligatorio del nuevo sistema de facturación. Ante la queja del sector empresarial de la entidad, en el sentido de que la nueva facturación podría incrementar la informalidad y atenta con el crecimiento de las empresas, Guaneros Tapia dijo que no se trata de un cambio tecnológico en la manera de realizar la facturación electrónica, sino una modificación de “actualización”. “Este nuevo esquema de facturación no incentiva a los contribuyentes a operar en la informalidad, por lo que el SAT a nivel nacional realiza acciones como capacitaciones, acompañamiento en la página electrónica, a fin de que las personas obligadas puedan “migrar” a este nuevo sistema de facturación”, apuntó. Informó que a menos de dos meses para que se termine el plazo para el cambio a este nuevo sistema, sólo el 28 por ciento de los cuatro millones de contribuyentes que emiten facturas a nivel nacional se han “actualizado”. Cuestionado sobre si el 72 por ciento restante son micro, pequeñas y medianas empresas, dijo que por el contrario, del 28 por ciento registrado en su mayoría son propietarios de pequeñas y medianas empresas.Al término de la reunión, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Canacome, Juan José Abraham Daguer, recalcó que con la visión de ser corresponsables con las autoridades, consideran que las autoridades deben dar mayor facilidadaccesibilidad y flexcibilidad en el ciumplimiento de las obligaciones fiscales, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, sólido y sano del país, que demuestra con hechos la modernización del sistema tributario. Sin embargo, recalcó que la versión 3.3 es muy compleja y desde ahora se puede vislumbrar que habrá un gran incumplimiento porque la mayoría de los dueños de misceláneas y pequeños negocios son personas de la tercera edad que no tiene el conocimiento o las facilidades para accesar a internet. Por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, dijo que en Mérida, sólo un 5 o máximo 10 por ciento de los microempresarios están listos para mudarse a la nueva versión. Esto derivado de las consultas de los socios de la Canacome, ante el plazo que se agota irremediablemente.Por su parte, el administrador general de Servicios al contribuyente del SAT, Adrián Guaneros Tapia, argumentó que la nueva facturación tiene varios beneficios como evitar sanciones al tener información estandarizada y confiable de sus transacciones comerciales en línea; es decir, la información de sus reportes será completa y correcta. En segundo término, será más rápido y simple, ya que el SAT trabajó en función de facilitarle el proceso de facturación al contribuyente y por eso simplificaron muchos aspectos en esta nueva versión 3.3. Subrayó que ya no se tendrá que presentar la Declaración Informativa Múltiple de Sueldos y salarios y, en un futuro próximo, también se eliminará la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. También destacó que las facturas que no se cancelarán son aquellas de las que ya se tenga la certeza de haber pagado por un producto o servicio determinado, además de que no tendrán ingresos duplicados, pues al momento de facturar en parcialidades se evitará la duplicidad de ingresos, cosa que es mejor para los contribuyentes. Como el último de los beneficios, subrayó el hecho de que los procesos serán automatizados; lo que implica que el tiempo que se invertía al facturar en línea, se disminuye.