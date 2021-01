Rush, trío de rock que une culturalmente a Yucatán con Canadá

En las noticias de hoy sobresale la reunión de músicos de rock de Yucatán que este domingo 3 de enero participarán en un programa especial dedicado al impacto sociocultural que el trío Rush, originario de Canadá, ha conseguido a través de su trayectoria por infinidad de países del mundo.

Se confirmó en exclusiva a La Verdad Noticias que los participantes serán el baterista Rubén González y el guitarrista y tecladista David Carrillo, ambos integrantes del grupo ‘Green Grocers’, así como Alejandro Vales, bajista y cantante de ‘Las Ratas del Sótano’, todos originarios de Yucatán.

Alejandro Vales, David Carrillo y Rubén González, integrantes de la banda de rock “Las Ratas del Sótano’ participarán en el análisis musical de la obra del trío canadiense Rush.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

El cantante, tecladista y bajista Alejandro “Chino” Vales, ex integrante de Cygnus, banda tributo a Rush, ahora milita en las “Ratas del Sótano”, agrupación que interpreta una buena cantidad de temas de Rush.

En el caso de David “Puff” Carrillo y Rubén González, de los Green Grocers, añorada agrupación yucateca, son también camaradas expertos en la historia de Rush y, como consumados músicos, compartirán con el público la maestría en la ejecución de cada integrante de la banda canadiense desde el punto de vista técnico y emocional.

Rush cuenta con seguidores en Yucatán

El especial dedicado a Rush se transmitirá este domingo 3 de enero a las 2 de la tarde por 69 Opichén Radio, con repetición el miércoles 6 de enero a las 10 de la noche.

Se programarán canciones desde sus discos Rush (1974), ‘Fly By Night’ (1975), ‘Caress of Steel’ (1975), ‘2112’ (1976), ‘A Farewell to King’‘ (1977), ‘Hemispheres’ (1978), ‘Permanent Waves’ (1980), ‘Moving Pictures’ (1891) y ‘Signals’ (1982), así como algunos temas de sus primeros álbumes en vivo: ‘All the World’s a Stage’ (1976) y ‘Exit Stage Left’ (1981).

Aunque algunos pudieran argumentar que nunca tuvieron la fama que gozaron otros grandes grupos de rock, son la tercera banda en la historia, detrás de los Beatles y los Rolling Stones, en obtener más discos de platino y eso no es poca cosa. Además, durante sus 41 años de historia inspiraron a muchos artistas. En la década de los ochenta, el 70 por ciento de sus fanáticos eran músicos.

El trío canadiense Rush es una de las agrupaciones más influyentes de la historia del rock.

Te podría interesar: Joven de Yucatán rinde homenaje a Armando Manzanero con un mural urbano

Para tristeza de sus millones de seguidores, la historia de Rush como grupo llegó a su fin en enero del 2018, cuando Alex Lifeson aseguró que no tenían planes de grabar o hacer otra gira, confirmando que, tras 41 años, el momento del adiós había llegado.

En enero del 2020, Neil Peart falleció causando un gran impacto a nivel global, pues era considerado por muchos especialista como el mejor baterista de la historia del rock. Geddy Lee aseguró que jamás consideraron la posibilidad de reactivar Rush sin su presencia.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y mantente informado.