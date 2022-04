Rumora que Will Smith participará en película rodada en Yucatán

El martes por la mañana iniciaron las grabaciones de una película en Yucatán, la cual se rumoró en redes sociales estaría protagonizada por Will Smith, sin embargo esto ha sido descartado.

Trascendió que la película se llama Cosmos, y que se está rodando en la comunidad de Baca.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, se inició el rodaje de un nuevo film en el municipio de Baca, del cual se sabía muy poco, sin embargo Carlos Oropeza, representante de la producción confirmó que Smith no está contemplado en la filmación.

De igual manera informó que se llevará a cabo en Yucatán y varios municipios, siendo que este martes se llevaron a cabo grabaciones en la comisaría de San Antonio Kuxub y la Casa Ejidal.

Desde la madrugada del martes llegaron los camiones de las producciones.

La película es mexicana con coproducción Suiza, de corte independientes y está a cargo de la productora Vinay Cine S.A. de C.V., la cual es titulada provisionalmente como ‘Cosmos’ y se encuentra bajo la dirección de Germinal Roaux.

Trascendió que el protagonista del filme es un joven originario del municipio de Tzucacab que trabajará junto con la reconocida actriz yucateca, Ofelia Medina.

De igual manera se supo que para este rodaje se necesitaron extras locales que se inscribieron de manera voluntaria.

Películas en Yucatán

En Izamal se realizó la grabación de otra producción.

Como ya hemos informado en otras noticias de Yucatán, en días pasados se dio a conocer que en el pueblo mágico de Izamal iniciaron las grabaciones de un film mexicano.

Se trata de ‘Welcome to al Norte’, la cual estará protagonizada por Roberto Sosa y hasta el momento no e ha confirmado la participación de Will Smith en ninguna de las películas que se están rodando en Yucatán.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!