Rumbo al Día Internacional de la Mujer: Sin miedo a los arrancones

Día Internacional de la Mujer

A pesar de que el deporte motor es ampliamente dominado por varones, Gisela Ponce Larrinúa señala que la presencia femenina en el automovilismo poco a poco se ha ido incrementando, siendo ella, a sus 27 años de edad, un ejemplo de cómo una mujer puede incursionar y posicionarse en un deporte que por años fue tildado exclusivamente para hombres.

En entrevista para Grupo Editorial La Verdad, Gisela Ponce, quien es originaria de Aguascalientes, señala que ser piloto profesional es uno sueño que ha cumplido gracias al apoyo de su familia, especialmente de su padre, por lo que ha demostrado que detrás de un casco no debe haber diferencias de género.

¿A qué edad inicias en el automovilismo profesional?

Yo empecé a los 10 años en el kartismo, después subí de categorías. Estuve en el Campeonato Nacional Mexicano de Super Turismos, en la Nascar Stock V6 Series, en el Campeonato Tractocamiones Freightiliner y también he participado en la Nascar Pick. Esto es un poco de lo que he realizado, aunque también he estado en las 24 Horas de Puebla donde (mi equipo y yo) terminamos en primer lugar.

¿Cumples un sueño al ser piloto profesional?

Para mí esto comenzó como un sueño, ya que vengo de una familia donde mi abuelo fue piloto, mi papá y mi hermano también. El automovilismo lo traigo en la sangre, y ha sido un sueño que con base a mucho trabajo y dedicación se volvió realidad.

¿Cómo vez la incursión de la mujer en un deporte donde tiene poca participación?

Somos pocas las mujeres, pero la verdad es que sí las hay. En México ya somos bastantes las mujeres que estamos incursionando en el deporte motor, pero más que incursionar, yo creo que se trata de que ya no se debe ver raro que una mujer esté practicando cualquiera de los deportes que existen o que esté en los puestos gerenciales de las empresas, y digo esto porque las mujeres tenemos la capacidad de hacer lo que queramos.

¿Por ser mujer se te dificultó llegar al profesionalismo?

Ha sido algo difícil como mujer llegar a un deporte que es más visto para hombres; sin embargo, yo creo que cuando quieres algo trabajas hasta conseguirlo y lo importante ha sido que la gente se ha estado dando cuenta que no por el hecho de que seamos mujeres significa que no vayamos a poder competir igual que un varón. Siempre he dicho que con los cascos puestos todos somos pilotos; no hay distinción de género.

¿Fue complicada tu adaptación en un deporte dominado por hombres?

La verdad, gracias a Dios no, porque tuve el apoyo de mi papá, Javier Ponce Guzmán. Él siempre me ha apoyado, me ha impulsado a estar en este deporte, aunque creo que sin él sí me hubiera costado trabajo. Lo que sí ha sido difícil es la cuestión de los patrocinadores, ya que las marcas están enfocadas a otros deportes como el fútbol, pero gracias a Dios he tenido buenos apoyos tanto de patrocinadores como de familia y con eso te puedo decir que no ha sido tan complicado estar dentro del automovilismo’.