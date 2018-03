Rumbo al Día Internacional de la Mujer: ‘Muñecas de Yucatán devuelven esperanza a la mujer’

Las Melinas

En ocasiones, cuando los seres humanos nos encontramos en problemas, cuando creemos que todo es oscuridad, surge esa luz al final del camino que nos hace salir adelante, y si esto lo combinamos con la creatividad y el conjunto de muchos esfuerzos, se logra lo que Marelsy Castillo Ocampo, quién junto con su madre Merry Ocampo Aguilar, han logrado con el proyecto ‘Melinas’, un taller donde se elaboran muñecas personalizadas para ayudar a mujeres vulnerables.

¿Qué es ‘Melinas’?

Es mucho más que las muñecas, éstas son solo uno de los productos que ofrecemos; nosotros nos definimos como una empresa promotora de empoderamiento femenino desde la autoestima. Junto con psicólogos diseñamos productos y servicios que tienen un trasfondo terapéutico para ayudar a las mujeres a amarse y aceptarse como son, para que creen esa base sólida de autoestima desde la cual se detone su empoderamiento. Cuando una mujer está segura de sí misma, sabe lo que vale, se siente cómoda en su propia piel; cuando está feliz de ser quien es, todas estas barreras que nosotras mismas nos ponemos desaparecen.

¿Vales lo que al hombre le gusta tu cuerpo?

Nos hacen creer que nuestra valía, nuestra seguridad y confianza está en nuestro cuerpo, en un estándar de belleza que debemos alcanzar y esto tiene una conexión muy fuerte con el capitalismo, si yo no me siento bonita voy a comprar más cremas, más maquillaje, ropa, fajas y muchos otros productos para tratar de sentirme bien. Hay muchas cosas que nos hacen creer desde muy pequeñas con las muñecas, con las películas, en la publicidad, que para ser feliz tengo que verme y comportarme de cierta manera, para cumplir con ese estándar, pero no todos los cuerpos tienen esa capacidad, existen cuestiones genéticas, étnicas; hay desafortunadamente enfermedades y accidentes que a veces sacan a tu cuerpo de ese estándar o no le permiten llegar.

¿Cómo surgió la idea?

‘Melinas’ es el resultado de un regalo de amor; toda mi vida batallé con mi peso, desde muy chica siempre estuve a dieta, a pesar de ser hiperactiva y estar siempre en actividad física, por mi complexión, por mi genética, siempre fue cachetona, gruesa, pero muy saludable. Pero con estas ideas de que por salud debes de verte delgada, este concepto de que para ser sano hay que ser flaco, y la verdad es que mucha gente delgada está más enferma que personas con sobrepeso, como yo. Desde niña viví con dieta, con el bullying, con las críticas e inseguridades que te van inculcando. Porque de niña era segura, pero conforme fui creciendo iba recibiendo esos halagos de que eres muy bonita... lástima que seas gordita. Y con el paso de los años me fui limitando en mi vida personal, en mis ambiciones profesionales, de repente me di cuenta que comencé a manejar un bajo perfil, pase de ser una persona extrovertida pasé a ser inadvertida, porque así no me exponía, no me señalan, no me juzgan, y era más seguro y cómodo. Con el tiempo fui cayendo en relaciones destructivas y tóxicas que me estaban afectado y a mi autoestima y cada vez iba más hacia abajo; llegué un punto donde me despidieron de mi trabajo, por segunda ocasión, la primera vez fue por haber denunciado acoso laboral y el segundo despido fue por discriminación de género.

Y nace Melina

Esta situación me golpea, paso por un momento de crisis, entonces mi madre, que es maestra jubilada, como terapia ocupacional retoma sus habilidades en las manualidades, y comienza a darme varios regalos. Un día se le ocurre darme una muñeca, pero no una cualquiera, sino hace una que se veía como yo. Fue un conjunto de emociones al ver esa muñeca, me movió las heridas que venía arrastrando, esa idea que no bastaba ser yo, sino que tenía que cambiar para que fuese valiosa, y también ver en la muñeca a la mujer poderosa que algún momento fui y que hacía mucho que ya no era, el darme cuenta que la mujer que estaba frente al espejo ya no era yo. Luego de mucho meditarlo, ese regalo fue como un empujón, fue un detonante para retomar el control de mi vida y darle un giro. Me dediqué dos meses solo a mí, empecé a dar cursos de empoderamiento femenino, a retomar la creación de una asociación femenina, involucro a mi muñeca en un proceso terapéutico holístico, me certifico como instructora de yoga de la risa, practico yoga, tai chi, chi kun; comienzo a dar terapia de la vida, hacer tantra, a estudiar Cábala. Mi madre después de ver todo lo que había logrado en mí la muñeca, hizo varias para mis hermanas, con sus características de cada una.

¿Cómo fueron los inicios?

Con esas muñecas comenzamos a validar mercado, fuimos a expos comerciales, y aunque las pensamos para niñas, porque no quieres que las niñas crezcan con los mismos traumas, quien realmente lograba esta conexión con la muñeca y se proyectaba era la mamá. Fue cuando hicimos este reenfoque, porque si queremos mujeres seguras de sí mismas, y felices con su cuerpo, hay que romper el estereotipo desde arriba. Me acerco a una incubadora, entro a concurso, ganamos y empezamos este proceso con dos de las más importantes incubadoras Tecnia, de la Universidad Anáhuac y Startup México. Ellos nos van a ayudando a darle forma al concepto, porque sabíamos que teníamos una muy buena idea pero igual queríamos que generara impacto social. Toda mi vida fui scout y tengo con mi familia la idea de dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos, de transformar la realidad, del amor al servicio.

¿Cuál es el mensaje?

Afinamos detalles de los cuerpos, que las muñecas estuvieran en lencería de encaje, con otros simbolismos, que ayudaran a trasmitir el mensaje de empoderamiento y de seguridad en la mujer que la recibe y al final definimos a la empresa como una promotora de empoderamiento femenino desde la autoestima, con tres dimensiones de impacto social: la primera con las usuarias, que son las mujeres que van a reforzar su autoestima.

De acuerdo con la ONU, cuando ayudas a mujeres a empoderarlas, estás ayudando a tener sociedades más sanas y productivas, y el área de impacto de la mujer es muy amplia, con los hijos, la familia inmediata, somos agentes de influencia social. La segunda área de impacto es con las colaboradoras.