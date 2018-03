Rumbo al Día Internacional de la Mujer: Ligia Aguayo ‘Las mujeres soñadoras transforman la realidad’

Ligia Aguayo

Responsabilidad, decisiones firmes, coraje y entrega son las bases para alcanzar el éxito en cualquier disciplina; no hay que sacrificar nada, solo planear el modelo de negocio que deseamos y dar el primer paso que nos llevará al segundo y así sucesivamente. El éxito no es una meta, es un proceso en el que los fracasos forman parte importante porque debemos aprender a caer y levantarnos, señala la empresaria Ligia Aguayo Rosado.

En el marco del ‘Día Internacional de la Mujer’ que se celebrará el próximo 8 de marzo, la contadora pública certificada, directora general del despacho de consultores asociados y editora de la revista de moda Midwoman, platica sobre sus anhelos, triunfos y fracasos.

¿Qué es para ti el éxito?

Significa trascender, pero al mismo tiempo responsabilidad por toda la gente que está conmigo, apoyándome para alcanzar mis metas. Tenemos el compromiso de fomentar valores, generar fuentes de trabajo, hacer las cosas de la mejor manera porque una vez que inicias el camino no te puedes detener. La vida también nos da algunas lecciones porque forman parte del éxito. En algún momento nos marca pausas y nos invita a reflexionar; también hay que aprender de los errores, reconocer cuando nos equivocamos. No creer que siempre tenemos la razón, hay que aprender a escuchar a os que nos rodean porque el éxito es el resultado del trabajo en equipo.

¿El éxito es un proceso, o una finalidad?

Es un proceso y muy largo. Para quienes no lo saben inicié mi negocio hace nueve años y medio con un despacho como contadora pública dando asesoría en temas financieros, contables y organizacionales. El principio fue complicado, porque al comenzar ya tenía algunos contratos, pero el dinero de la inversión se gastó muy rápido y tenía muchos gastos operativos, entre los cuales el principal era la nómina. Tuve que cambiar mi modelo de negocio y empezar a buscar productos que me dieran la liquidez que el negocio requería. Fue una experiencia difícil, estaba en la disyuntiva de salir adelante o hundirme, y para salir a flote involucré a todo mi equipo de trabajo para que aportara ideas a fin de que todos conserváramos nuestro trabajo y nuestros ingresos. Esta lucha fue por lo menos de los dos primeros años mientras logramos consolidarnos.

¿Cómo surge la revista de modas?

Sentí la necesidad de diversificar mi carrera empresarial, pero no tenía experiencia en el mundo editorial así que me esforcé, me costó dinero, esfuerzo y me puse a estudiar muchos cursos para conocer el terreno que quería pisar. El mercado de modas es muy competitivo y tener un medio de comunicación representa un gran reto y un gran sentido de responsabilidad social, no solo se trata de convencer al cliente y lograr que permanezca con lealtad, eso no es nada fácil. Sin embargo, hemos tenido muchas satisfacciones y una de las principales es ver cómo algunos de mis colaboradores han progresado, algunos que estudiaban en el principio, hoy ya son licenciados, otros tienen maestrías y posgrados; algunos ya se casaron y tienen su casa propia, automóvil etc.

¿Se requiere de un carácter enérgico como mujer, al tener como colaboradores a hombres?

No puedo generalizar, pero en lo personal sí tengo un carácter enérgico porque debo tomar decisiones firmes y poner orden en la organización.

¿Has tenido que despedir a alguien?

Cuando una persona no encaja en el entorno o no comulga con las ideas de la empresa ellos solos optan por desligarse. Sin embargo ha sido muy pocas las personas que han tenido que tomar esta decisión por el mismo clima organizacional, ya que trabajamos bajo objetivos y metas muy altas y si una persona no da el ancho, solita decide renunciar.

¿Cuáles son las decisiones más fuertes que ha tenido que tomar, tal vez al decir no al matrimonio?

No, en lo personal llevo una vida organizada. En el negocio laboramos de lunes a viernes, así que el fin de semana me doy tiempo para disfrutarlo a mi manera. Realizo diferentes actividades entre ellas lo que más disfruto es ir al cine. Me encantan las películas de acción y también de época, por otro lado soy autodidacta en muchas materias y me encanta leer, me gusta estudiar. Soy muy inquieta, me gusta leer novelas de época, también me doy tiempo para atender a las mascotas que son parte de la familia.

¿Cuál es la última película que viste?

Acabo de ver ‘Las horas más oscuras’, en televisión me gusta ver series de Netflix, sobre todo de época.

¿Qué personaje te hubiera gustado ser?

Uno de los que más admiro es a la Reina Isabel, porque fue una mujer con mucha fuerza y trabajó mucho para dejar huella.

¿Alguna mujer mexicana que hayas admirado?

A Frida Kahlo, la admiro porque luchó por sus ideales y nunca cedió a sus creencias. Fue una mujer que revolucionó su época, influyó en la clase aristócrata y política de su época y esto es algo que admiro.

Qué le recomendarías a las jóvenes que quieren triunfar pero no saben cuál es el primer paso?

Ante todo luchar por sus sueños. Toda mujer de cualquier edad sueña con algo. Tenemos que visualizar lo que queremos, pero muchas veces uno piensa que no va a ser posible y se antepone una barrera, ya sea porque no tiene los estudios, el dinero necesario, o cree que no es el prototipo de lo que busca. Uno de mis sueños era estar en las pasarelas porque veía la revista Vanidades con mi abuela y de las fotografías me entusiasma mucho, me imaginaba cómo sería estar en esos desfiles donde presentaban la ropa de moda. Gracias al trabajo y al esfuerzo, logré hacer mi sueño realidad. Hoy como directora y editora de una revista de modas puedo asistir a las pasarelas de las ciudades más importantes del mundo como es Nueva York, Londres, París, y estar en ese mundo que yo imaginaba. Construí mí camino, nadie me lo regaló. He trabajado con muchas ganas por seguir mis sueños y hacerlos realidad.

¿Cómo se logra ser visionario?

Hace poco di una charla en la universidad y les daba un ejemplo de Steve Job, quien dijo que a esa gente que uno ve como locos son las personas que transforman al mundo. Entonces a veces tenemos ideas que parecen locuras, y ahí está el asunto, no debemos bloquearnos y pensar que es una locura, sino que podemos hacerlo realidad por muy disparatado que parezca debemos creer que las ideas se pueden hacer realidad.

¿Esto significa no tener miedo?

No, miedo no sería la palabra adecuada, más bien el miedo es una cualidad del ser humano ante muchas circunstancias por lo tanto diría que debemos arriesgarnos y enfrentar nuestros miedos.

¿En este momento cuál es tu principal reto?

Tengo un nuevo proyecto basado en la tecnología. Me va a costar dinero y tiempo, porque es un proceso complicado. Se trata de transformar la forma en cómo realizamos las compras. Busco que sea rentable para el empresario, y que el comprador no dependa tanto del almacén. Queremos que sea un modelo de tal manera que el consumidor tenga una experiencia de compra sin depender del almacén. Es algo muy disparatado, muy loco, pero así le apostaron muchos que hoy vemos cómo cambiaron al mundo. Total si no funciona, no importa, no me quedé con las ganas, pero el reto es que funcione.