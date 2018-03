Rumbo al Día Internacional de la Mujer: La primera mujer alcaldesa en Xocchel

Xocchel

La vida en el interior del estado podría parecer fácil quizá más tranquila, sin embargo, las necesidades de la sociedad son las mismas, sobre todo en un país donde por mucho tiempo los hombres solo ven a las mujeres como esposas, madres o hijas, y no como a una presidenta municipal que les dirija el trabajo que ellos han encabezado tradicionalmente.

Quien así se expresa es Leydi Guadalupe Castro Gamboa, una mujer joven de 34 años, madre de tres hijos que decidió encaminar su trabajo y su vida a ayudar a su comunidad a través de la política, siendo la primera mujer alcaldesa de Xocchel, cuando solo tenía 28 años de edad.

¿En el PRD es difícil que una mujer sobresalga en política?

R: En 2010 viví varia etapas, en cuestión del posicionamiento de la mujer en la política

En el 2010 intenté ir por una candidatura en una elección interna en el PRI, donde no existía la cuestión de equidad y género, ni lo del 50-50, por lo que se me negó esa posibilidad, por el hecho de ser mujer, tenía muchos puntos en contra.

Entonces el PRD me da la oportunidad de contender por mi municipio, Xocchel, en 2010 y aun así no se da, porque es muy difícil en las comunidades que la mujer sea quien maneje un municipio, la gente piensa ¿quién está detrás de ti, quién te maneja?

Y fue eso precisamente lo que me motivó a luchar, a posicionarnos por el trabajo, porque no se me cerraron las puertas al no ganar, al contrario, esto nos dio una mejor experiencia y alcanzar lo que quería lograr.

Las cosas no se dieron de la noche a la mañana, por lo que debí trabajar dos años más, en lo que demostré que no necesitaba ser alcaldesa para ayudar a mi municipio.

¿Qué hiciste entonces?

Bajamos proyectos que impulsaron a la comunidad, y entonces la gente vio que sí podíamos; tuve que demostrar que siendo mujer también podemos dar resultados, y eso le llamó mucho la atención a la gente, de que no me di por vencida tan fácilmente.

Más adelante tuve la oportunidad de buscar una diputación, y conforme vas a prendiendo te vas dando cuenta de que lo que se dice del crecimiento es una mentira.

Yo lo veo en las comunidades donde es muy difícil el acceso, hemos constatado comisarías que no tienen luz, calles, tienen que salir a brechas para tomar el transporte.

Esto lo he podido ver, no solo cuando busqué la diputación, sino esta misma semana en una comisaría de Tixpehual, donde ves que ‘el gran desarrollo’ que tiene el estado, no es en todos lados.

Créeme que para mi ha sido muy difícil trabajar, no dentro del partido, porque yo he dado resultados; veía a mi municipio muy abandonado.

¿Qué paso cuando ganas la alcaldía?

Cuando gané la alcaldía en 2012, tomo mundo me preguntaba ¿dónde está Xocchel?, y por eso me di a la tarea de promocionar el municipio, del trabajo que se hacía con las mujeres.

Fue una experiencia muy bonita, la platico y la vuelvo a vivir, me viene a la mente todo el trabajo que me dio llegar, y mantenerme, porque hoy aspiro otra vez a la alcaldía.

Y aspiro a esto porque dejé huella en mi municipio, fui la primera mujer alcaldesa.

Demostré que no necesitaba ser del PRI o del PAN para lograr el desarrollo para nuestro municipio, porque las cosas cuando las quieres, las puedes.

No tiene que venir un partido a avalarte, no estoy diciendo que los partidos sean malos, sino que muchas veces como mujer te limitas.

¿Cómo ves a Yucatán?

No hemos combatido la pobreza, cada vez hay más pobres, y no solo hablo del estado, sino del país, eso de que digan que Yucatán está avanzando, yo puedo decir que no.

¿El PRD tiene la apertura con las mujeres?

Si, a mi desde el 2010 que me dan la oportunidad he recibido el apoyo, así como también varias compañeras dentro del partido, hemos tenido la oportunidad de demostrar ese trabajo.

He sido candidata a diputada, fui alcaldesa y otra vez busco serlo, pero porque yo he luchado, que es posesionar a la mujer, y no solo es poner a la mujer, sino llegar y demostrar que con tu trabajo puedes lograr muchas cosas, y el PRD nunca nos ha limitado en todo lo que podemos hacer.

Hoy tenemos el apoyo de quienes representan al partido y si hemos logrado un gran trabajo en los municipios que gobierna el PRD.

¿Hoy las mujeres tenemos oportunidad de estar en el 50-50 en las candidaturas, qué opinas?

R: Es algo chistoso, para los partidos ha sido como una bomba de tiempo escoger a las mujeres y en qué municipios van, solo buscaban a quién poner, llenar espacios por llenar.

De qué sirve que ocupemos esos lugares si al final no nos van apoyar. Nosotros tenemos que luchar por esos espacios.

¿Qué carrera estudiaste?

Soy contadora pública, tengo tres hijos, he hecho la campaña embarazada en dos ocasiones, tomé protesta en septiembre de 2012 y mi hijo nació en diciembre de ese año, así que mis hijos están muy conscientes de mi trabajo, de las campañas, tengo el apoyo de mis tres amores.

He contado siempre con el apoyo de mi familia, estoy rodeada de hombres, mi madre, mis hijos y mi actual pareja, todos me apoyan.

¿A qué edad fuiste alcaldesa?

Hoy tengo 34 años y cuando fui alcaldesa cuando estaba por cumplir los 28 años.

Fuiste la primera alcaldesa y muy joven

Si y nadie creía en mi proyecto, todo la gente me decía, qué vas a hacer si eres una chamaca, pero cuando vieron que di resultados; mi lema de campaña era ‘no vengo a prometer, sino a cumplir’, y eso nos ayudó para luchar para que fuera reconocida en mi municipio, donde iba me decían ‘la vaquerita’, así me conocían.

¿Qué te motivó a buscar nuevamente la alcaldía?

Porque a pesar de no ganar en el 2015 la diputación, en ese momento tuvimos un partido que acaparó la mayoría de las diputaciones, y hasta hoy no vemos un crecimiento en el municipio.

¿Qué le hace falta a Xocchel?

Hay que generar empleo, nos han dado programas sociales para que estemos amarrados a ellos y que sigamos vontando por los mismos.

vas a tener, pero imagínate realmente que no lo tienes, porque son cada dos meses, y te tienes que esperanzar a que ese programa llegue, no estamos combatiendo nada.

Estamos amarrando a la sociedad, a un grupo específico de la población para tener algo seguro, creo que los políticos debemos enfocarnos, si vamos a ser diputados de un distrito, que ese desarrollo se vea, que en todos los niveles trabajemos juntos y dejar a un lado los partidos.

Cuando gané en 2012, el Palacio Municipal no se convirtió en sede municipal de mi partido, trabajamos para todos, se les dio la oportunidad de hacer un trabajo en conjunto.

Hay mucho por hacer, generar empleo, faltan escuelas, nosotros contamos solo hasta secundaria, tuve la oportunidad de ingresar el telebachillerato, pero se que faltan más escuelas, pero con el recurso que se nos destina de 2 millones de pesos al año, no podemos hacer nada.

Xocchel se ha desarrollado por todo el recurso federal que se ha gestionado, en esta administración se logró la ampliación del agua potable, la construcción de la avenida principal, su iluminación, rehabilitación de calles.

Cuando fui alcaldesa hice calles, mejoré la cancha de fútbol, se construyó un circuito para que los camiones de Kekén ya no pasaran en la avenida principal, porque dejaba a su paso mal olor, ahora los camiones pesados pasan por la periferia del municipio, sin afectar la vida diaria de la población.

¿Qué tanto participan las mujeres de Xocchel?

Ya son más participativas, más aguerridas, las que salen a luchar en el momento de la elección, no te digo que nos hemos revelado contra los hombres, siempre lo he dicho, se requiere la unión de hombres y mujeres para lograr un proyecto, no soy anti hombre, al contrario hemos sumado un trabajo para lograr esos resultados.

Hoy las mujeres, en el PRD, tienen esa oportunidad de ser escuchadas, motivadas, y creo que es correspondido con el trabajo, ahora me ven como una persona que aspira a un cargo de elección por segunda ocasión, porque la primera vez les cumplió y por eso están dispuestos a ayudarme.

¿Una mujer puede ser líder en el PRD?

Si y en cualquier partido, siempre y cuando creamos en nosotras, si nosotras nos ponemos limites no vamos a lograr nada, ni en tu casa, ni en la escuela, en ningún lado, hay que creer en nosotras, tenemos que ser buenas líderes aportando algo a la sociedad, sino lo hacemos, no sirve de nada, siempre lo he dicho, que la gente te recuerde por lo que haces y no por lo que dices.