Roy Sobrino expondrá su innovadora propuesta artística en La Habana

Roy Sobrino dijo a La Verdad que la invitación para exponer en Cuba fue posible porque a le entregó un catálogo de su obra a Eusebio Leal, quien maneja las galerías de La Habana Vieja, quien consideró que su color está muy relacionado con la obra del caribe, de Cuba y de África.

Roy Sobrino dijo estar muy contento de poder participar en dos exposiciones al mismo tiempo, el jueves 13 en Casa México y el viernes 14 en el Museo Casa de África ya que normalmente vienen los artistas cubanos a Yucatán, pero muy pocas veces los yucatecos van a Cuba a exponer. “Creo que es un parteaguas y es romper con ese tabú que se ha dado por mucho tiempo, es tiempo que también ellos vean nuestro arte”, aseguró.

Al parecer de Roy Sobrino los que hacen arte son los que están en una liberación de vanguardia, mientras que los funcionarios públicos de cultura pasarán su turno administrativo y el artista continúa con o sin ellos.

¿Cuando surgió la idea para este proyecto?

Lo inicié hace 16 años cuando estaba en Barcelona cuando tuve una beca en la Universidad de Aranjuez, donde conocí a un grupo de artistas europeos que también estaban becados, entre ellos un excelente artista visual griego llamado Giorgos Mavridis.

¿Colaboraste con él?

Él vivía en Barcelona y me invitó a su taller a trabajar, acepté y le dije que quería realizar un performance, porque siempre he sido performancero, y pues me desnudé, se me hizo muy sencillo, yo nunca le he tenido miedo al cuerpo, admiro a Adán y también a Eva porque vivieron libremente en un paraíso según la Biblia.

A Roy Sobrino le gustaría preguntarle a las autoridades culturales locales ¿por qué no promueven el arte yucateco a nivel nacional e internacional?

¿Él fue quien te tomó las fotografías?

Yo me puse bajo la lupa de su cámara fotográfica, pero obviamente todo el movimiento escénico fue bajo mi dirección, llevé una mantilla española, llevé un nautilus, llevé uñas metálicas, me hechicé.

¿Ya habías realizado performance antes?

Yo había aplicado el performance en diferentes etapas de mi vida, lo había hecho en vivo en centros culturales, pero no lo había incorporado en mi obra, cuando regresé de Barcelona hace 14 años tenía el set fotográfico de Giorgos y lo empecé a procesar como collages, pero obviamente aquí en Mérida es muy difícil presentarlo.

Roy lamenta que la sociedad local sea muy conservadora, es muy de doble moral, aunque más bien sería de triple o quinta moral.

¿Por qué crees que no tendría buena recepción?

Por la doble, triple o quíntuple moral de la sociedad.

¿Fue entonces que decidiste retomar el proyecto?

Pasó el tiempo, entonces lo volví a digitalizar, volví a intervenir, volví a sacar mi espátula con acrílico, con pintura metálica de autos, luego lo sellé, parece que tiene un cristal, con barniz automotriz, logrando el efecto visual como si fuera un piano de cola. En eso lo hice en tamaño más grande, en el proceso cuando ya me habían invitado a participar.

¿Cuándo y dónde se realizará la inauguración de la exposición?

El jueves 13 de febrero a las 4 de la tarde en la Casa de México en La Habana Vieja, la serie se llama “Memorias visuales de un performancero apasionado”, que está dividido en tres actos, con un total de once escenas.

Roy Sobrino considera absurda tanta fobia, tanta censura para la diversidad y luego quieran hacer destinos turísticos gay internacionales para promover Mérida, que acá se les va a coger bien. “Entonces a la comunidad gay yucateca sí palo y al que tiene dinero y divisa apertura? es una cosa absurda”, afirma.

¿Quién escribió la reseña de la exposición?

Fernando Muñoz Castillo, un extraordinario investigador, de dramaturgia, de artes escénico, que también ha escrito crítica de arte visual, fue quien me hizo la reseña que me pareció estupenda, porque en ella habla de esa libertad, de la filosofía de la imaginación, habla de los imaginarios donde se maneja como anticipación presentes que producen nuevas conjugaciones de signos a partir de percepciones sobre el pasado.

¿Este proyecto viene siendo una especie de liberación de tu alter ego?

Es una fusión que se registra en mí, yo no tomo fotos por cámara, ni por teléfono, sino que encuentro registros visuales de memoria, yo captó la memoria visual y la interrelaciono con mi memoria visual infantil, mis vivencias y emociones que vivo en el momento, y mis sueños, es una fusión, con mucha libertad.

Ricardo D. Pat