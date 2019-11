Roxana Castillo. parte de la nueva generación de figuras de la danza clásica

Roxana Castillo, quien tiene 23 años de edad, recuerda que desde pequeña descubrió su gusto por la música, la danza. “En navidad en lugar de pedir muñecas yo pedía mi grabadora con mi micrófono y entonces ponía mis discos y me ponía a bailar, ahí fue como que se creó esa parte de que me gustaba bailar, hablar, decir, a mis primas las ponía a bailar y yo hacía las coreografías de navidad”.

Roxana constantemente está ideando proyectos y uno de ellos fue denominado como “El Mercadito”, donde reunió a alumnos, instructores y emprendedores relacionados con el mundo de la danza, un evento exitoso que seguramente tendrá nuevas ediciones en el futuro.

¿Cuándo descubriste tu conexión con la danza?

Pues en realidad toda mi familia, mis tías, mi mamá, siempre han tomado clases de ballet, de tap, de jazz, porque tengo una tía que tiene una academia donde todos tomaban clases y desde que estaba chica me metieron, y pues yo tomaba clases y me gustaba bailar. Nunca fui como muy consciente de cómo empecé, solo sé que iba.

¿De niña estudiaste danza clásica?

Estudié danza clásica como lo es baby ballet, pre ballet y ya luego me metí al jazz, al belly dance y hace como cuatro años me metí al hip hop, pero nunca me metí al breakdance.

¿Tus padres te han inculcado el liderazgo?

Toda mi familia son contadores, mi mamá es maestra de danza y mi papá es una persona que me motiva mucho a concretar mis ideas, creo que de ambos lados tengo esa parte de hacer proyectos, porque mi mamá siempre ha hecho obras, trabajos escolares, servicio social y mi papá igual en su trabajo es gerente general de un periódico, entonces ellos gestionan mucho eso y el que estén haciendo proyectos y muchas cosas me han abierto la idea de que yo también puedo hacerlo.

¿Constantemente se te ocurren nuevos proyectos?

Siempre se me ocurren muchas ideas, por ejemplo tengo un proyecto de hacer una red de profesores, a través de un sitio web donde tú como profesor te inscribes y como academia también te inscribes, entonces lo que va a pasar en una semana van a haber rotaciones de maestros de diferentes academias, porque muchas veces pasa que un maestro sólo está en una academia y no cambia y tanto el maestro no conoce nuevos alumnos que le pueden enseñar cosas como tú como maestro enseñarle a otras gentes, es como una creación de redes y que los maestros vayan rotando por todas las academias e instituciones de aquí de Mérida.

¿Qué significa esta etapa de estudio en la ESAY?

Pues en realidad nosotros empezamos 16 en la licenciatura y desde la primera semana ya se había salido alguien, realmente ya no sabías en un momento quién iba a seguir, siempre te preguntabas ¿Quién va a seguir?, ¿Van a estar? ¿Será que yo voy a ser la siguiente que se salga? pues porque es una carrera muy pesada esta licenciatura, digo a lo mejor no se lo imaginan otras personas porque tú vas a la escuela y te sientas con tu café y estás atendiendo al maestro, nosotros a las 8 de la mañana estamos tomando clases y si te desvelaste tienes que estar despierto y esa carga es muy pesada porque no te puedes sentar y tomar tu café, estás trabajando.

¿Eso ha permitido que ustedes se conozcan mejor?

Sí porque toda esa carga nos ha llevado a unirnos más, claro que el proceso de unión ha sido paulatino y ha sido conforme los semestres, y creo que somos un buen grupo que ha creado cosas que otras generaciones no han podido, hemos tenido una obra de creación que nuestra compañera Rosa María Burgos hizo que se llama “La Florista”, la llevamos al teatro, la Escuela Superior de Artes de Yucatán nos apoyó, tuvimos otra que fue en conjunto con una maestra que se llama Nally Gómez que es “Huésped de tu Ojos” que es una obra basado en el libro de Canek, que aparte la pudimos llevar a Campeche, a parte la presentamos en la FILEY, aparte tuvimos la oportunidad de viajar dos veces a un curso a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

Ricardo D. Pat