Rosa María Burgos, de la nueva generación de docentes en danza clásica

Rosa María Burgos Jiménez comenzó su formación en la danza folklórica, la cual practicó por 13 años y después me empecé a involucrar más a la docencia, decidió estudiarlo de manera más formal y fue donde inició con la danza clásica.

Rosa María comentó que en la danza folklórica debía aprender bastante repertorio. “Obviamente la danza regional es lo que nos enseñan y después otras regiones como del centro y del norte, a mí en específico me encantan mucho las polkas, todo lo dle norte me gusta mucho y sí es un montón que memorizar”. Ahora estudia en la Escuela Superior de Artes de Yucatán y esta muy contenta con la carrera que está a punto de culminar.

Rosa María Burgos Jiménez visitó nuestra redacción para compartir detalles sobre la carrera que estudia en la ESAY.

¿A qué edad iniciaste en la danza clásica?

Inicié en la danza clásica a los 24 años de edad, y sí fue difícil porque ya el cuerpo es distinto y formarlo ahora nuevamente con nuevos tipos de movimientos y otras sensaciones pues sí era complicado.

¿Debido a esto implicó para tí un doble esfuerzo?

Sí claro, yo llegué a Mérida en el 2013 con una beca para hacer una residencia y estando ya aquí, venía solo por cuatro meses pero me hablaron de la licenciatura y me dijeron que ya por mi edad ya no podía hacer una carrera como bailarina clásica como tal, pero hay esta opción de la carrera en la ESAY.

Rosa María además de su experiencia como bailarina, también es administradora y gestora cultural.

¿Qué fue lo que convenció para estudiarla?

Fue duro, pero me gusto la opción de entrar y seguir formándome como maestra para dar clases, pero sí fue difícil porque las capacidades físicas ya no son las mismas, además del esfuerzo físico pero también mental porque vemos todavía muchas cosas, no solamente preparar al cuerpo.

¿Cómo se desarrolla la metodología en esta carrera?

La carrera abarca más allá de la metodología, la técnica como tal y la disciplina sino que se involucran muchas cosas, desde la formación psicológica, la motivación, lo emotivo también con el alumno, en general son varias cuestiones que tratamos en la carrera la cual es muy completa.

Rosa maría asegura que ahora se requiere además del esfuerzo físico se debe trabajar también en la fortaleza mental.

¿Estás convencida de que estudiar danza clásica moldea y perfecciona a las personas?

Sí, claro, termina como de moldear el lado artístico.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Rosa Ma´ria forma parte de la nueva generación de docentes de danza clásica en México.

¿Te interesa también el lado de organización y gestoría?

Antes de estudiar esta carrera, soy administradora, pero además ya hacía un poco de trabajo de gestión, con el folclor tuve la oportunidad de viajar mucho también , hacer muchas giras en el estado, a nivel nacional, en el extranjero y al mismo tiempo también ese intercambio cultural me permitió hacerlo, al recibirme a mí en otro lugar y luego yo recibir a estas personas con las que compartía también la cultura, entonces tuve la oportunidad de organizar algunos festivales de danza, y como que ya estube también detrás de todo esto de la materia o de la fase de organización de un evento tan grande.

Ricardo D. Pat