Rompe PRD estatal con el nacional

Este anuncio incrementa las fracturas en el Partido de la Revolución Democrática y aumenta la distancia con los que integrarían la alianza, PAN y Movimiento Ciudadano

“A partir del lunes 9 de octubre empezaré a recorrer los municipios de la entidad para recabar propuestas de la ciudadanía, y así formar una plataforma y plan de gobierno del PRD rumbo a los comicios del 2018”, subrayó.

La confrontación entre la dirigencia estatal y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se acrecentó, y los líderes locales parecen no acatar la decisión nacional de sumarse al Frente Ciudadano por México, ya que el secretario general local, Bayardo Ojeda Marrufo, se destapó para ser abanderado a la gubernatura por los perredistas. En una muestra más de la división dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, y en franca rebeldía, Ojeda Marrufo, del grupo Alternativa Democrática Nacional (ADN), en el cual está el presidente del Comité Directivo Estatal, Alejandro Cuevas Mena, le entró al juego de aspirantes, con lo cual pone en riesgo que en la entidad se logre una alianza entre PAN-PRD-MC. Este nuevo anuncio incrementa las fracturas en el PRD, así como aumenta la distancia con los que integrarían la alianza, PAN y Movimiento Ciudadano, pues en días anteriores su dirigente estatal con su contraparte panista, Raúl Paz Alonzo, se reunieron con Renán Barrera Concha, quien sería la propuesta de las dos dirigencias para encabezar el frente opositor en Yucatán. Muchos militantes de ese partido consideran que esta acción es una muestra más de la desesperación de ADN, al igual que la de Iniciativa Galileos, pues al ver que no tienen posibilidad alguna de disputar una candidatura, buscan dar madruguete y crear una confrontación interna mayor, para así conseguir sus objetivos personales, sin importarles lo que los demás grupos piensen o digan. Al manifestar sus aspiraciones, Ojeda Marrufo aseguró que su decisión no es para hacer presión y buscar negociar una posición, sino para participar en el proceso de selección de abanderados del Frente Amplio Opositor.Bayardo Ojeda aseguró que el PRD necesita tener su propio proyecto de Estado, lo que debe ser más importante que las candidaturas, por lo que primero se debe realizar en un trabajo de campo, y luego participar en el Frente, a lo cual no estamos cerrados. Reiteró que sus aspiraciones políticas no son para presionar por un espacio en la alianza electoral con el PAN y Movimiento Ciudadano, ya que el PRD ha competido solo en los comicios locales desde el 2004. Puntualizó que la corriente, Alternativa Democrática Nacional (ADN) tiene cerca de 60 candidatos en los municipios del interior del estado, entre los que destacan Tizimín, Celestún, Teabo, Valladolid, Temozón, entre otras.