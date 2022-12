Roberto, con muerte cerebral por culpa de la brutalidad policiaca de Yucatán

Luego de haberse golpeado fuertemente la cabeza contra el suelo cuando reñía una detención contra la Policía Municipal de Progreso, la salud de Roberto Lanz continúa deteriorándose mientras se encuentra internado en un hospital de Mérida.

Candy Velázquez, esposa del hombre del hombre que se debate entre la vida y la muerte en el Hospital “Dr. Agustín O’Horán”, recordó que fue el pasado 6 de diciembre cuando el hombre de 38 años sufrió traumatismo craneoencefálico, luego de ser derribado por elementos de la Policía Municipal de Progreso, en el retén de alcoholimetría ubicado en la salida de este puerto.

Roberto llegó al lugar para auxiliar a uno de sus sobrinos, que aparentemente estaba detenido por los policías. Intentó evitar la detención, pero cuando intentaron esposarlo a él también, quiso huir corriendo y el uniformado le metió el pie.

La mujer relató que de inmediato comenzó a sangrar y pocos minutos después convulsionó, pero los cuatro policías en el lugar no le brindaron primeros auxilios y esperaron a que llegara una ambulancia que los trasladó hasta la capital yucateca.

Ahí le realizaron estudios y radiografías que confirmaron una fractura en la parte derecha del cráneo.

Roberto entró en coma y luego de una semana después fue declarado con muerte cerebral, la cual se produce cuando una persona tiene destruido el cerebro de forma completa e irreversible.

“Hubo negligencia de parte de ellos por no voltearlo, ya que después de eso convulsionó en la ambulancia”, comentó.

Candy continúa en el hospital de Mérida esperando noticias favorables, pero señaló a La Verdad Noticias que los doctores no le han dicho nada nuevo y su esposo podría quedarse en el estado actual para toda su vida.

“Hasta ahora solamente escucho grave, muy grave, grave, muy grave, es lo único que me saben decir, no me dan más esperanzas para él”, añadió.

La esposa de Roberto aseguró que ya acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar su denuncia contra el proceder de los policías municipales de Progreso y aseguró que incluso el titular de esta dependencia, Juan Manuel León León, se comunicó con ella para conocer del caso a detalle.

Añadió que su cuñada, Virginia Lanz, se acercó al titular de la Policía Municipal de Progreso, Omar Herrera Cocom, pero este solamente había respondido que iba a actuar contra sus elementos, conforme lo determine la FGE.

Suspenden a policías

Momento en el que derribaron a Roberto Lanz

Sin embargo, este jueves la Policía Municipal de Progreso emitió un comunicado en el que aseguró que tres policías involucrados en la presunta agresión a Roberto Lanz, fueron suspendidos de sus cargos.

Según indicó la autoridad municipal, actualmente se llevan a cabo dos investigaciones por los hechos ocurridos el pasado 4 de diciembre en un retén de alcoholimetría en la salida Progreso a Mérida.

La primera investigación es interna por parte del Ayuntamiento de Progreso y la segunda está a cargo de la FGE.

En el documento, la autoridad municipal indicó que están comprometidos con la transparencia y la implementación de los derechos humanos, así como reiteraron su colaboración con la FGE para aportar elementos que puedan esclarecer lo sucedido.

No es el primer caso

Policía Municipal de Progreso

El caso de Roberto Lanz no es el primero en el que se presume de la brutalidad con la que actúan las distintas corporaciones policíacas de Yucatán, siendo las municipales las que más recurren a presuntas violaciones a los derechos humanos.

En agosto de 2021 perdió la vida en la capital yucateca el joven veracruzano José Eduardo Ravelo, cuando se encontraba internado en el mismo hospital donde hoy se encuentra Roberto.

Trece días antes de su fallecimiento, José Eduardo había sido detenido por la Policía Municipal de Mérida en los alrededores del Parque de San Juan, a quienes en primera instancia acusó de haberlo agredido física y sexualmente.

La madre del joven veracruzano hasta el momento no ha recibido justicia por la muerte de su hijo menor, que tan solo tenía 23 años cuando perdió la vida en la ciudad a la que llegó para trabajar.

Un año después, en el municipio de Tixkokob, la familia de Alexis Polanco Miam denunciaron que su hijo de 22 años se encontraba internado, también en el “O’Horán”, luego de que lo rescataran de la cárcel municipal de donde salió policontundido, con una fractura en la mandíbula, el pómulo izquierdo y un dedo de la mano izquierda.

Alexis había llegado a los “separos” luego de derrapar en su moto, cuando se dirigía a casa de su novia en el municipio de Yaxkukul.

El joven de Tixkokob fue operado con un cirujano maxilofacial que le colocó un aparato inmobilizador en la mandíbula por más de dos meses. Hasta el momento ningún elemento ha sido castigado por ello.

Días después de la misma Policía Municipal de Tixkokob ingresó a la fuerza a un domicilio ubicado en esta localidad, según para ejecutar una orden de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay).

Fue el 30 de agosto cuando Adriana Hernández Pech, su madre y su abuela, sufrieron agresiones físicas y verbales en su contra, por parte de los uniformados, quienes les exigían que entreguen a su sobrino menor de edad.

El 17 de agosto en Valladolid, una persona resultó con amputación de mano. Las investigaciones señalaron que se trataba de un presunto ladrón frecuente originario de Chemax, por lo cual los policías municipales vallisoletanos decidieron cortarle la extremidad con un machete.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) y la FGE comenzaron una investigación al respecto, aunque la víctima se encuentra como no localizada. Sin embargo, a principios de diciembre la Policía Estatal de Investigación (PEI) confirmó que se ejecutaron tres órdenes de aprehensión en contra de los elementos señalados dentro del caso.

