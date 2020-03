Roberto Palazuelos dice que le robaron dinero tras participar en Carnaval de Progreso

Roberto Palazuelos denunció a través de sus redes sociales que un amigo de él, llamado Manolo “N”., le robó el dinero que obtuvo tras su participación en el Carnaval de Progreso el mes pasado en Yucatán.

De acuerdo con Roberto Palazuelos, él mismo le pidió a su amigo Manolo que se encargara del pago que recibiría por participar en el Carnaval de Progreso 2020, el cual se realizó apenas en febrero pasado.

Roberto Palazuelos acusó a un amigo de robarle el dinero que ganó por participar en el Carnaval de Progreso.

“Le pedí a Manolo que se encargara de esa negociación, que hablara con mi contador para ver lo de la factura y que depositara el dinero”, mencionó el “Diamante Negro” en una entrevista a un medio nacional.

Sin embargo, Roberto Palazuelos comentó: “El cuate inventó que el pago se hiciera a una nueva cuenta que abrió y desvió el dinero a una pagadora de él. No me avisó y abusó de mi confianza. No vi nada del dinero”.

El actor señaló que está demandando a su amigo, sobre todo porque no es la primera vez que lo estafa. “Ahora que lo estoy haciendo (demandando) están saliendo otras personas a las que también fregó”, dijo.

El mirrey Roberto Palazuelos señaló que la “enfermedad” de Manolo es algo que no se puede imaginar, ya que a todo mundo le ha robado. “Le robó hasta a su casera. Se fue debiéndole dos meses de renta”, dijo.

Finalmente, el “Diamante Negro” mencionó que no le perdonará el hecho que le haya robado y aseguró que Manolo se irá al bote. “Por la cantidad que me robó a mí nada más no alcanza fianza” mencionó el actor.

Roberto Palazuelos en Progreso, Yucatán

Como informó La Verdad Noticias en su debido momento, la presencia de Roberto Palazuelos creó polémica cuando se le vio en el Carnal de Progreso el mes pasado, ya que se creó una polémica social.

En esa ocasión, se acusó a las autoridades de Progreso de haber contratado a elementos de la Guardia Nacional para su cuidado, algo que el "Diamante Negro" desmintió rotundamente en un medio nacional.