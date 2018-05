Roberto Blanco y sus manos mágicas dan vida a la madera en Yucatán

Roberto Blanco

Desde hace más de 12 años en Yucatán, Roberto Blanco le da vida a la madera a través del tallado y otras técnicas, para darles formas que van desde máscaras mayas, árboles de la vida, fósiles de pescados, cruces y marcos entre otras piezas únicas.

Roberto Blanco Peralta utiliza maderas típicas de la región tropical como el chicozapote, pucté, tzalam, machiche, así como cedro, caoba, y pino, “cada tipo de madera tiene su encanto, su belleza a la hora de tallarla, como el pino lo trabajo mucho con quemados, lo quemo hasta que sale el carbón y la voy lijando lo que nos va dando un tallado muy natural”, nos comentó.

“El chicozapote cuando se corta hay fracturas dentro de la madera, al momento que va creciendo el árbol va dejando fracturas en su interior que cuando se corta van apareciendo y esa las utilizo dentro de mi trabajo”, agregó.

Roberto no estudio para ser tallador o escultor, sino que ha sido de forma autodidacta y con los años que ha ido perfeccionando su trabajo, “hay personas que si han estudiado y comentan que hay que buscar la pieza perfecta, yo no creo en la perfección, lo que he hecho todo este tiempo me ha enseñado que esas pequeñas fallas que tienen las maderas o las fracturas le dan un toque particular a las esculturas, yo lo comparo con las cicatrices de las personas, que no por tenerlas se dejan de ser bella, al contrario la cicatriz, los lunares hablan mucho de las personas y eso pasa con la madera”.

Desde muy joven tuvo la inquietud de trabajar en la escultura, pero a finales del 2004 comenzó a a trabajar sobre los marcos sencillos, “me topé con una herramienta en particular que me fue llevando poco a poco a lo que podemos ver ahora, antes era más sencillo, más liso y tenían su encanto particular. Pero, como todo, vamos evolucionando conforme vamos trabajando y buscando otro tipo de cosas”.

Roberto, quien también ha ganado el premio estatal por tallado en la Feria de Dzitya, señaló que las mismas piezas de madera lo van inspirando, “a veces no sé qué hacer pero conforme se va cortando, tallando, va saliendo la pieza; no todo está pensado. La madera te va diciendo qué es lo que quiere, me ha sucedido que quiero hacer algo y la madera se fractura o se parte y siento que la bandera me dice ‘esto es lo que quiero y no lo que pretendes’ y de esos accidentes quedan piezas muy particulares”, concluyó.

Verónica Camacho