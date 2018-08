Roban tierras de 73 millones para construir fraccionamiento en Mérida

Fraccionamientos en Mérida

Luego de que se diera a conocer el despojo de viviendas a “paracaidistas” en el sur de Mérida, por parte del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), ha salido a luz que ejidatarios de Cinco Colonias denunciaron a esta dependencia por apoderarse ilegalmente de sus terrenos y de venderlo a particulares y una institución bancaria.

Por la injusticia, los afectados solicitaron que el Gobierno del Estado de Yucatán les devuelva o indemnice los 345 campesinos afectados, quienes alegaron que se vieron perjudicados por el titular del IVEY, César Escobedo May.

De acuerdo con el comisario ejidal de Cinco Colonias, Pedro Villalobos García, el IVEY tiene en su poder hectáreas de tierras que está vendiendo a particulares, así como a una institución financiera de renombre, terrenos que ilegalmente la dependencia invadió en el sur de Mérida.

Villalobos García mencionó que están reclamando un pago de 73 millones de pesos por 18 hectáreas de terrenos los cuales están en litigio en el juzgado tercero federal que debe emitir un fallo el próximo 27 de noviembre, con lo cual buscarán desenmascarar al titular de esa dependencia.

Agregó que los afectados quieren el pago de 73 millones de pesos para resolver el conflicto o de lo contrario van a cobrar por metro cuadrado las 18 hectáreas en el cual se construyó el Fraccionamiento Robles Alborada en Mérida donde existen alrededor de 122 casas.

Así mismo, señaló que aunque el Gobierno de Yucatán les ha dicho que les pagan con terrenos en la comisaría umanense de Oxcum, los campesinos afectados no han querido aceptar este pago, debido a que esperan que el juzgado tercero federal resuelva favorablemente al ejido de Cinco Colonias.

Un mal alcalde

No es de sorprenderse cuando se habla de las triquiñuelas de Escobedo May, dado que cuando fue alcalde del municipio de Yucatán Ixil, no lo hizo bien, según pobladores y personas cercanas que decidieron alejarse de él, pues como munícipe simplemente no la hizo, dado que prefirió acercarse a políticos importantes para siempre colocarse en cargos estratégicos, como en la actualidad.

Ylmar Pacheco