Roban huesos de cementerios de Mérida para venderlos en el mercado negro

Entre el silencio y los lamentos de personas que han perdido a un familiar, el Cementerio General de Mérida tiene historias en cada rincón, pero el descuido de autoridades municipales ha propiciado que el camposanto sea el lugar en donde personas cometan ilícitos, como el robo de huesos.

En recorrido por Grupo Editorial La Verdad, fue evidente el descuido en el que están las tumbas, tanto así que se pueden observar huesos expuestos en el lugar. “Yo llevo más de 45 años trabajando aquí; nunca me han asustado los muertos, pero sí los vivos. Si caminas en la parte de atrás a veces ves a gente tomando (huesos) y el Ayuntamiento de Mérida no hace nada. No tienen respeto por los que ya no están”, explicó don David, quien se dedica a darle mantenimiento a algunas tumbas.