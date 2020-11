Roban a una niña de 2 años en Yucatán; piden ayuda para localizarla

Una familia del sur de Yucatán está desesperada por encontrar a Marissa Monserrat, una niña de 2 años de edad, quien desapareció hace tres días después de que su papá la robara en el municipio de Tekax.

Sobre los hechos, los familiares de la niña sustraída comentaron que el padre de la menor, identificado únicamente como Roger, se robó a la menor de edad cuando otro familiar tenía a la niña afuera del restaurante Peregrina.

El sustrajo ocurrió enfrente del restaurante Peregrina el sábado 31 de octubre a las 11 de la mañana, quien tras tenerla en sus brazos, el padre la subió a una camioneta y huyó del lugar, sin saber nada de ellos desde ese día.

Una prima de la madre afectada mencionó que la mamá y el papá de Marissa Monserrat han tenido muchos problemas y en medio del divorcio, el sujeto la robó y la subió a una camioneta para después irse de Tekax.

“Desde ese día no sabemos nada de su paradero, no se ha comunicado, no sabemos si la niña se encuentra bien”.