"Riña" en Ucú deja dos lesionados

Con diversos golpes en el rostro y cuerpo terminaron María Morales Canul, Juan Morales Canul y Tomasa Ek Aké después de un enfrentamiento con la policía de Ucú, tras pedir la ayuda de los uniformados para detener a unas personas que los agredían.

Las víctimas interpusieron una denuncia por lesiones, ataques peligrosos y allanamiento de morada en la Fiscalía General (FGE) en contra de los policías del mencionado municipio. La querella quedó asentada con el No. UNATD-G-1/002959/2019.

“Hablamos a la policía para reportar a las personas (que nos agredían con piedras). Vinieron y no hicieron nada. Después de un rato regresaron y entraron a mi casa sin tener alguna autorización. Sólo escucharon la música y entraron. Jalaron a mi marido (Juan) y lo intentaron ahorcar cuando él sólo estaba corriendo para ir a buscar a mi bebé. Agarraron también a mi sobrino de sus pies porque no traía camisa”, mencionó Tomasa.



La quejosa indicó que los elementos ingresaron a su vivienda y los atacaron sin motivo aparente, lesionándola a ella y a su cuñada María, por intentar evitar que golpeen y se lleven detenidos a Morales Canul y al sobrino ya mencionado, debido a que éstos lo único que habían hecho fue reportar a los vecinos de enfrente de su casa, por estar tirando piedras y demás objetos a su casa.



“Los policías empezaron desde la esquina a tirar piedras y uno de Hunucmá hasta me jaló de la mano. Otro de playera blanca me pateó en el vientre bajo. La verdad me lastimó porque de repente me empezó a salir un líquido (en la parte íntima) de color”, dijo la víctima en entrevista para La Verdad.