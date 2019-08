Ricky Martin, concierto en Mérida causa revuelo 'por doble moral' en redes sociales

Ricky Martin, su concierto en Mérida causa gran revuelo en redes sociales

Con el eslogan “Concierto de Ricky Martin a favor de la Paz, este 21 de septiembre en Yucatán”, se confirmó este martes 20, en rueda de prensa efectuada en la Ciudad de México, en la realización de este show por parte de la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, señalando que forma parte de las actividades en torno a la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz.

Recientemente Ricky Martin compartió una fotografía en redes sociales en donde no se ve con un buen humor, pues en sus comentarios escribió "Flu" (gripe).

En la cumbre, además de Ricky Martin, participarán el ex futbolista y ex capitán de la selección mexicana, Rafael Márquez, o las periodistas, la conductora de televisión Paola Rojas y Yuridia Sierra. Se confirmó que este concierto se realizará en la avenida Paseo de Montejo, teniendo como fondo en esta ocasión, el Monumento a la Patria.

Los organizadores aconsejan a sus fanáticos. Prepárate y compartamos un mensaje de unión en esta celebración mundial en Paseo Montejo, ¡Únete a Yucatán For Peace”, incluyendo el link Tus boletos disponibles en bit.ly/RickyMartin-YucatanForPeace!

Ricky Martin Ha vendido 60 millones de álbumes como solista.

Ricky Martin, quien es homosexual, es un activista a favor de los derechos de la comunidad LGBT, pero su presencia en Yucatán, donde el Congreso local ha rechazado en dos oportunidades el dictamen que buscaba legalizar los matrimonios igualitarios.

Dentro de los comentarios más radicales hubo uno que señala: “Ya vieron que solo podemos comprar después de la 4 sección amarillo, rosado y naranja, los primeros 3 PM para funcionarios que estuvieron algunos en contra del matrimonio igualitario, ah pero ahí van a estar en primeras filas café, rojo y azul. Queremos igualdad para todos sean felices buenos días”.

Ricky Martin ha recibido incontables premios.

Otro señala: “Seguro la doble moral, los que andan contra los homosexuales estarán en primera fila. Y ahí sí se les va a olvidar que están en contra. Otro más afirmaba: “Es un chiste? Jajajajajaja, no lo digo porque venga el cantante, que bueno de hecho, pero, ¿un concierto por la paz? ¿Aquí en Yucatán? cuando hace unas pocas semanas atrás estaban maldiciendo el matrimonio igualitario solo porque "no es cosa de Dios?” por favor, ¡es un derecho!, y si no sabían este cantante es de la tendencia que tanto odian los mismos que dicen que "no es cosa de Dios", ¿entonces irán?”.

Uno más comentaba: “Habían dicho que sería gratuito y ya me había visto llegando a las 12 de la noche a apartar mi lugar con carpa y 3.5 litros de coca con unas barras de francés”. Otra ciudadana ironizaba con los costos: “¡En $3,500 están los Boletos !!!!!”.

Pero también hay comentarios a favor del evento, de muchas personas que manifestaron su interés por asistir al concierto debido a la gran admiración que sienten por el artista boricua, quien ha llevado su más reciente tour por Puerto Rico, Colombia, la República Checa, Polonia, Hungría, España, Gibraltar y los Estados Unidos, pero además, tras su paso por Mérida, llegará a Zacatecas.

Ricardo D. Pat