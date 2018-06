Ricardo Villa, joven yucateco promesa en el tenis

El tenismesista yucateco Ricardo Villa comparte en entrevista para La Verdad Yucatán cómo a través del compromiso y la constancia pretende subirse al podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Colombia.

¿Cómo describirías el tenis de mesa?

Es mi vida entera, porque llevo muchos años en este deporte que me ha dado experiencias y satisfacciones. Es una pasión que sigue encendida cada vez que me toca representar a mi estado o país.

En la Olimpiada Nacional fuiste el máximo campeón del estado en la historia, ¿qué opinas de ello?

Orgulloso por ganar siete veces la medalla de oro por Yucatán y poner mi granito de arena en su momento. Fue algo que me sirvió mucho y que me hizo crecer como atleta. Lo más importante fue sentir presión desde pequeño, ya que me ayuda ahora que estoy en la selección nacional.

¿Cuál es el compromiso con la selección?

Hace cuatro años fuimos tercer lugar por equipos y este año considero que tenemos la capacidad de alcanzar el primer lugar; mientras que en lo individual me gustaría estar en el top ten de los mejores de Centroamérica.

¿Qué consejos les das a los jóvenes que desean estar en alto rendimiento?

Que hagan deporte por pasión y amor, eso es la clave para llegar al éxito. Ser un deportista de élite significa sacrificar muchas cosas incluyendo la familia, pero al final ganar una medalla es muy grato.

¿Qué sueños te faltan por cumplir?

Ganar una medalla de Panamericanos y alcanzar unos Juegos Olímpicos. Estoy trabajando para llegar a ese evento que no será fácil, pero con trabajo y constancia se logrará.

En la mira

Es uno de los yucatecos más destacados en este deporte al ser seleccionado y participar en eventos mundialistas; incluso, ha jugado en la Liga Profesional de España.

_Abraham Baeza