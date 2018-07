Reviven el juego de pelota maya en parques de Mérida

Con la playera de la primera carrera de pok ta pok internacional del Año Nuevo Maya, pantalón blanco y un paliacate rojo amarrado en la cabeza, el director de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán, José Manrique Esquivel, inició el primer taller de la pelota que se utiliza en este juego milenario en Mérida.

Antes de que iniciara la ceremonia por el Año Nuevo Maya, el entrenador extendió en una pequeña mesa la resina que se utiliza para crear la pelota en medio del sol. Ésta proviene del árbol de hule que se consigue en varios poblados del estado de Chiapas.

Poco antes, dijo a los asistentes que se alejaran unos cuantos metros, pues el olor era muy fuerte, debido a que trae una sustancia para que se compacte perfectamente.

Cuando la resina ya se había puesto como hule, agarró la bola que ya había iniciado con residuos de gaucho y comenzó a cubrirla. Explicó que esto se hace en un día y por partes para que no quede deforme.

Las personas que estaban a su alrededor, entre ellas jugadores del pok ta pok del Salvador y Guatemala, se entusiasmaron al ver cómo se iba formando y las preguntas comenzaban a surgir. El maestro, emocionado, no paraba de compartir lo que él mismo aprendió, luego de tanta prueba y error.

Al preguntarle cómo surgió su inquietud por rehacer un instrumento importante en la cultura maya, el comentó con una sonrisa: “las necesidades hacen milagros”.

Manrique Esquivel viajó hasta Palenque y ahí preguntó por los lugareños dónde podría conseguirlo. En un pueblito cerca de ahí, comentó lo que quería hacer, pero no le creían, así que tuvo que mostrarles videos de los jugadores y fue así como consiguió traer a Mérida 40 litros de resina de latex.

Y aunque no sabía qué proceso seguir, comenzó a realizar pruebas que le valieron ocho litros de ese líquido. “Una tarde, mientras seguía en mi lucha por crear la pelota, cayó una gota en una madera y me di cuenta que se coaguló pronto porque igual estaba en el sol. Lo agarré y comencé a formar una pelotita rápidamente, entonces me dije que si un poquito lo trabajé fácil, bastante me será mejor. Fue ahí cuando busqué unas tablas como de 40 por 40 y armé una mesa”.