Revisaran protocolos y reglamentos de moteles en Mérida

El alcalde Renán Barrera Concha dio a conocer que el Ayuntamiento reforzará la supervisión en los moteles ubicados en el periférico de Mérida, esto debido a que muchos de ellos al parecer no están cumpliendo con los reglamentos y omiten temas como lo sucedido la noche del feminicidio de Yeimy Berenice.

Cabe recordar que el feminicidio de Yeimy Berenice fue dentro de la habitación de un motel, ubicado al sur del periférico de Mérida, ante ello, dicen que buscarán las formas para evitar algún otro caso de violencia.

“Yo creo que es un protocolo que tiene que establecerse a nivel legal, a nivel estatal, en materia de protección civil, se revisan cosas técnicas, no, pero en cuanto a protocolos de acción me parece fundamental y me parece de la mayor y mínima sensatez para cualquier persona que no existe un acto presumiblemente delictuoso y haya un daño patrimonial, además al espacio, pues desde luego tenga que proceder una denuncia”, dijo el alcalde Mérida, Renán Barrera Concha.

Para el alcalde sugiere a los Poderes Legislativo y Ejecutivo establecer protocolos de actuación en materia de seguridad pública en moteles.

“Que son pues, con algún tipo de vulnerabilidad, en ese sentido o que pueden propiciar que hay este tipo de delitos sin que haya una denuncia de por medio, entonces ojalá que sí, nosotros como Ayuntamiento pondremos todo de nuestra parte para poder apoyar cualquier protocolo que en esa medida se pudiera establecer no solamente en sitios físicos”

“Sino también en plataformas de transporte público que pueden también generar y han generado en otras partes del país algún tipo de, pues delito y ha sido difícil de poder ubicar. Entonces creo que hay actividades que sí, requieren tener una vigilancia y una normativa especial y ojalá que se pueda realizar”, concluyó.

Por su parte, la diputada Carmen Guadalupe González, explicó se tendría que revisar los reglamentos y actuaciones de los moteles, con el fin de evitar algún otro asesinato.

“Vale mucho la pena revisar que tenemos y qué es lo que compete a la autoridad municipal porque hablamos de que estos lugares ya no solamente están en Mérida, hablamos de que en el interior del Estado también hay hoteles, moteles que de repente, pues, están en estas condiciones y yo creo que es indispensable que ante el mínimo ante la mínima falta que se cometiera debiera existir la obligación de reportarla aún que fuere costoso y tuviera un trámite y un proceso hay que reportarla”, dijo la legisladora.

Sin embargo, las autoridades municipales son las quienes tienen el control de los reglamentos de los moteles: “es una función de los municipios también que tendrán que entrar también a reglamentar, qué tipo de porque finalmente les toca también a la autoridad municipal, entrar también en esta reglamentación independientemente de la legislación estatal a la autoría municipal para que bien para la parte que le toca de reglamentar y cómo están también porque acuérdate que aquí estamos llamados todos toda la sociedad es una responsabilidad de todos”.