Revelan triste carta que escribió una mujer antes de morir de Covid-19 en Mérida

Una enfermera ha revelado la triste y conmovedora carta que escribió una paciente con Covid-19 antes de morir ayer domingo en un hospital de Mérida, la cual se ha viralizado en redes sociales de Yucatán.

La carta fue dada a conocer por la enfermera del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Ari Ocampo, a través de una publicación de Facebook.

Antes de que se pueda leer la carta de la occisa por coronavirus, la enfermera señaló que su fallecimiento fue muy triste para ella y le ha dejado un nudo en la garganta tras leer las palabras que escribió la enferma.

Explicó que ha sido duro leer cómo la paciente se dio cuenta de sus errores a la hora de comer, cómo quiso luchar hasta el final, cómo le pidió a su cuerpo una última oportunidad, algo que finalmente no sucedió.

“Si subo esto (la carta) es para concientizar a las personas que no creen en el virus, que piensan que nunca les va a dar”.

La enfermera mencionó que su paciente tenía todavía una vida por delante, pero el “maldito” coronavirus no se lo permitió, por lo que pidió a la gente que se valore y se quede en casa y así evitar más contagios.

La carta de la enferma con Covid-19 en Mérida

La enferma escribió la carta durante dos días antes de morir ayer 9 de agosto, por lo que la primera parte la realizó el pasado viernes 7 de agosto, la cual tituló: “Segundo día internada en el Issste por Covid-19”.

“Tengo miedo de no sobrevivir a esto. Ahora me doy cuenta cómo la obesidad mórbida me está destruyendo”.

La carta reveló los últimos momentos de una mujer antes de morir de Covid-19 en Mérida.

“Perdóname cuerpo por la horrible manera por la que te he tratado, perdona por no ejercitarte y por 'alimentarte con basura', y perdón por ignorar tu dolor y cómo te vas rompiendo y desgastando”, se lee.

“Si bien me haz sostenido de una forma amorosa y eficiente, pido hacer el último intento, tenemos que salir de esta. Todavía nos queda mucho por vivir y mucho por experimentar”, le pedía la mujer a su cuerpo.

En la segunda parte de la carta, escrita el sábado 8 de agosto, un día antes de morir, la mujer relató su tercer día ingresada en el Hospital Regional del Issste, donde comentó que ya tenía mascarilla.

La carta se ha viralizado en redes sociales de Yucatán, la cual ha generado conmoción.

“Me pusieron mascarilla en lugar de oxígeno, lo que resulta más incómodo, pero también desbloquea mejor las vías respiratorias”.

“Se me dificulta hablar y comer. No sé cómo me lavaré los dientes. Necesito sentir a Dios y a mi familia; necesito sobrevivir aquí y quiero que evolucione esto a mi favor rápido, por favor cuerpo, responde”, decía.

“Por favor cuerpo, responde. Por favor pulmones sean fuertes”, fueron las últimas palabras de la mujer antes de fallecer por Covid-19, las cuales ha consternado al personal médico del hospital del Issste.