Revelan supuesta identidad de la mujer encontrada muerta en un parque de Mérida

A través de redes sociales circuló una imagen de la presunta identidad de la mujer encontrada muerta en un parque de Mérida.

De acuerdo a dicha publicación, la mujer encontrada muerta sería María Guadalupe de los Angeles May Che, de 20 años de edad, quien se desempeñaba como empleada de una gasolinera en la carretera Umán.

Como informamos en La Verdad Noticias, el viernes pasado, el cuerpo de una mujer fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un parque en Paseos de Opichén.

Debido al estado en el que fue encontrado el cuerpo, las labores para identificar la causa de la muerte, así como su identidad se hacía muy difícil, según las autoridades, sin embargo familiares de María hablaron con un medio local y confirmaron que fue la mamá de esta joven quien logró identificarla.

Según publicó ‘Presidio MX’, las mamá de María logró identificar a la joven por las prendas que llevaba puestas, además que llevaba consigo su teléfono celular.

La joven fue encontrada en un parque de Mérida.

La familia de María dejó de tener contacto con ella desde el pasado 8 de abril, cuando mandó un mensaje a través de whatsapp.

Cabe mencionar que la familia de la joven consideran que ‘le arrebataron la vida’, ya que no sufría de ninguna enfermedad, lo cual descarta una muerte por causas naturales, opinión que contrasta con la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Acusan a compañero de la muerte de María

Familiares de María señalan a José C. C., de 33 años de edad, como el principal sospechoso de la muerte de la joven, ya que se presume que fue la última persona que la vió con vida, así como se supo que ha caído en contradicciones en sus declaraciones.

Familiares piden ayuda para hacer justicia por la muerte de María.

Según supo La Verdad Noticias, Guadalupe vivía con su papá en el fraccionamiento Paseos de Itzincab, sin embargo poco tiempo después se cambió a vivir con el hombre mencionado, quien le ofreció compartir la renta en el fraccionamiento Diamante, muy cerca de donde fue encontrado su cuerpo,

María y José se conocieron en la gasolinera donde ella llevaba cerca de 2 años trabajando y él recientemente había renunciado.

Trascendió que el día que se vio con vida por última vez presuntamente José pasó a la estación de gasolina por ella, misma versión que le dio a la mamá de la joven, sin embargo dijo que después de llegar a su casa, ella se cambió de ropa y salió sin decir a donde iba, pero la versión que rindió a las autoridades no concuerda, ya que supuestamente dijo ‘que no sabía nada de ella, que desde hace una semana que no sabía de su paradero y que no llevó su cartera, ni dinero’.

El cuerpo de la joven hace difícil identificar las causas de la muerte.

Hasta el momento no hay ninguna persona detenida, y según la familia de la joven, la Fiscalía argumenta que no pueden detener al sospechoso porque el caso está en proceso, el cuerpo en descomposición y se necesita hacer una prueba de ADN para confirmar la identidad de la mujer hallada muerta en el parque, procesos que tardarán cerca de 4 días a una semana.

