Revelan minuto a minuto de la detención de José Eduardo en Mérida

Nueva información es revelada en torno al caso de José Eduardo, el joven veracruzano que supuestamente fue agredido por Policías de Mérida.

Según dijo el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, la Policía Municipal de Mérida cuenta con videograbaciones minuto a minuto desde la detención de José Eduardo R.E., la cual ocurrió en la mañana del miércoles 21 de julio, hasta su salida el día 22 de julio.

Debido a que el caso ha superado los límites nacionales, el Alcalde de Mérida dijo en una entrevista radiofónica a nivel nacional que hay testigos de que el arresto se realizó sin violencia agravada.

El caso ha cimbrado a la sociedad nacional.

En la entrevista se declaró que en una grabación de un edificio privado se puede ver el momento en el que José Eduardo en actitud violenta, se acerca al edificio donde funciona un sitio de taxis y arroja algo a una persona, lo que parece ser una piedra, objeto contundente o ladrillo.

La persona presuntamente agredida se toca la cabeza para ver si tiene sangre y pide apoyo a una camioneta de la Policía Municipal de Mérida (PMM), cuyos agentes se acercan a José Eduardo y notan que se encuentra en estado inconveniente.

Lo suben a la parte de atrás de la camioneta, no a una patrulla con vidrios polarizados, como se ha comentado, lo someten y lo esposan a la camioneta ante el temor de que pudiera brincar.

Según las grabaciones, pasan entre 6 y 10 minutos de traslado entre el barrio de San Juan al cuartel de la PMM.

De acuerdo al Alcalde, se cuenta con las grabaciones minuto a minuto, semáforo a semáforo, esquina por esquina, desde el momento de su detención hasta el ingreso a la cárcel municipal, incluso se dijo que hay cámaras de vigilancia en el interior de la cárcel.

Durante el traslado no se puede ver ningún tipo de violencia, hay testigos de la detención, personas que han declarado lo que vieron y ratifican que no hubo nungún hecho de tortura al momento de subirlo al vehículo, y en o que podemos advertir en las cámaras no hay rotura agravada, dijo.

Al momento de ingresar estuvo en espera debido a que habían otras personas a las que les estaban haciendo el examen médico.

El joven presuntamente entró en estado inconveniente, a tal grado que no se le pudieron tomar las huellas porque estaba sumamente agresivo.

El médico de la cárcel certificó el estado del joven y posteriormente fue llevado a la celda 8 donde también hay cámaras.

En la celda se le puede ver desvanecido, no podía moverse y a lo largo de 24 horas se puede apreciar como se le proporcionan alimentos, le dan agua, empieza gradualmente a recuperarse físicamente, duerme boca arriba, boca abajo, se para, se sienta hasta que finalmente a las 7 de la mañana del día 22 de julio no puede declarar ante el juez dictaminador porque no estaba en condiciones de articular palabras o verbalizas, por lo que sale hasta las 11:00 de la mañana de ese día.

El joven fue detenido en presunto estado inconveniente.

El joven presuntamente puso su huella sobre el documento de salida, le entregan sus pertenencias y hay un elemento que lo acompaña a la puerta.

Según los vídeos, muestran que el joven sale tranquilo del lugar, por su propio pie y se dirige hacia el Palacio de Gobierno donde se le pierde la pista, por lo que se presume que en las cámaras de la policía Estatal se podría ver que sucedió después.

Cabe señalar que el Presidente municipal señaló que el día 24 se presentó una denuncia y comenzaron las averiguaciones, por lo que se entregó todo el material a la autoridad correspondiente para las investigaciones pertinentes.

Audiencia en el caso de José Eduardo

Los policías serán presentados en una nueva audiencia.

Por otro lado, este jueves se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso de los cuatro policías señalados por causarle la muerte al joven veracruzano.

Se espera que en la audiencia esté presente la madre del joven José Eduardo, la señora María R.E., quien viajará desde Ciudad Isla Veracruz hasta la ciudad de Mérida,

Se espera que la Fiscalía pida la vinculación de los cuatro detenidos tras presentar un archivo de investigación robustecido con testimonios y grabaciones.

Además se espera que se presente el testimonio del médico de la cárcel municipal, así como la de los compañeros de celda, del comandante de guardia y todos los que tuvieron que ver con las 24 horas del arresto del joven veracruzano.

Este caso ha cimbrado a la sociedad yucateca y nacional, por lo que se prevé una nueva manifestación para exigir justicia en el caso de José Eduardo, la cual saldrá del remate de Paseo de Montejo rumbo al cuartel de la Policía Municipal, ubicado en la calle 57 entre 52 y 24 del centro histórico.

Cabe mencionar que tanto el Alcalde de Mérida, ha manifestado que no se permitirá la impunidad en Mérida y que se presentarán las pruebas necesarias para esclarecer el caso de José Eduardo.

